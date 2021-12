Construção de corredores transversais ligam orla ao subúrbio

Os corredores transversais Linha Vermelha e Linha Azul, em construção pelo governo do estado, são ligações estabelecidas para aproximar a orla atlântica do subúrbio ferroviário de Salvador. Com isso, a conclusão das obras facilitará a trafegabilidade e reduzirá o congestionamento principalmente na região central da cidade. Ambas as vias contam com 32 km de extensão e, juntas, somam um investimento de R$ 1,2 bilhão.

De acordo com a assessoria de comunicação do governo do estado, as vias transversais colaboram com a resolução de um problema histórico no trânsito de Salvador. A cidade que cresceu primeiro nas margens da Baía de Todos-os-Santos e, depois, para o lado da orla atlântica, tinha como único ponto de ligação as vias do entorno da rodoviária.

Com os corredores transversais, azul e vermelho, ambos os pontos da cidade serão interligados, descongestionando a região central, principalmente nos horários de pico.

Sérgio Silva é presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), órgão responsável pelas obras, e esclarece que as transversais são construções de grande importância para a mobilidade urbana de Salvador.

“Esses corredores são alternativas tanto para quem mora no subúrbio como para quem reside na orla, pois elas fazem ligações de extremos da cidade, facilitando a trafegabilidade para a população soteropolitana”, explica o representante.

A transversal da Linha Vermelha liga a BR-324, na altura de Águas Claras, à orla marítima da capital baiana, tendo uma extensão total de 12 km. Essa via, que está sendo finalizada por fases, conta com o investimento de

R$ 580 milhões em inaugurações e interferências feitas nas proximidades.

A liberação da penúltima fase está prevista para o começo do próximo mês, que é a inauguração da avenida 29 de Março. Já a última consiste na duplicação da Via Regional com pretensão de finalização para o segundo semestre. A transversal Linha Azul, que recebe investimento de R$ 647 milhões, é composta por quatro túneis e cinco viadutos.

Começando na avenida Pinto de Aguiar, em Patamares, estendendo-se até a avenida Gal Costa (ambas já finalizadas e entregues), termina na Suburbana, por meio da ligação do trecho Lobato-Pirajá, essa com previsão de inauguração também para o segundo semestre deste ano.

Segundo o governo do estado, as linhas Vermelha e Azul fazem parte da maior obra de mobilidade urbana na capital baiana e facilitam também a locomoção dos transportes públicos. “Nessas avenidas que estamos entregando, os ônibus tiveram prioridade, pois nesses trechos existem espaços específicos para os convencionais e também para o BRT”, pontuou o presidente da Conder.

