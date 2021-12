Construção de 31 creches será paga por shoppings

Até o final do ano, começa a construção de 31 Centros de Educação Infantil (CMEIs). Serão 15 este mês e 16 em novembro. As construções terão investimento de R$ 16 milhões, por parte dos shoppings de Salvador, como contrapartida à autorização da cobrança pelas vagas de estacionamento, dada pela prefeitura.

A expectativa é da assinatura de duas ordens de serviço por dia, a partir do dia 13. A previsão é que as novas unidades de ensino fiquem prontas no final 2016 e comecem a funcionar no ano letivo de 2017. As informações foram dadas nesta terça-feria, 6, pelo secretário municipal da Educação, Guilherme Bellintani.

O gestor participou nesta terça, ao lado do prefeito ACM Neto, da reinauguração de duas escolas na Cidade Baixa: a Escola Municipal Maria José de Paula, na Ribeira, e o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Doutor Augusto Lopes Pontes, na Boa Viagem.

Vagas

Neto afirmou que o objetivo é dobrar a quantidade de vagas na rede de ensino até o final de 2016 (atualmente são 20 mil). Bellintani disse que a construção das 31 creches é a principal aposta para alcançar objetivo. Além das 31 creches, ele promete a ampliação de 49 CMEIs, que oferecerão mais 150 salas de aula, e nove aluguéis voltados para a educação.

O investimento em todas as iniciativas é de R$ 67 milhões, conforme Bellintani. Mas ele afirma que os maiores gastos serão na manutenção desses espaços. "A manutenção dos prédios está prevista para custar mais de R$ 100 milhões por ano e a verba será toda da prefeitura. Não haverá financiamento federal", destacou.

Com a disponibilização de mais 20 mil vagas, parte dos 30 mil beneficiados no Programa Primeiro Passo (que recebem R$ 50 para auxiliar na manutenção das crianças nas creches) pode deixar de receber o repasse.

"O programa é um projeto de transição na educação e, naturalmente, vai sendo reduzido conforme as vagas forem surgindo. De início, não haverá extinção absoluta, mas a proposta não é que ele seja eterno", esclareceu Bellintani.

