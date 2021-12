Construção da Policlínica no Subúrbio Ferroviário é iniciada

Um dos mais antigos bairros do Subúrbio Ferroviário de Salvador, Itacaranha, receberá a instalação de uma Policlínica de Saúde. A autorização para a construção foi assinada pelo governador Rui Costa, na manhã deste sábado, 24, com início imediato dos serviços de fundação e terraplanagem.

A unidade contará com investimento de R$ 15,3 milhões, que serão utilizados também na compra de equipamentos e mobiliários. A previsão é que a obra seja finalizada em janeiro de 2019.

A unidade vai oferecer atendimento para mais de 15 especialidades, incluindo cardiologia, angiologia, endocrinologia, além de serviços de imagem como ecocardiograma, ultrassonografia e endoscopia.

Na Bahia, já foram instaladas Policlínicas Regionais nas cidades de Teixeira de Freitas e Jequié, ambas no extremo sul, Irecê, no centro norte, e Guanambi, no sudoeste.

Além disso, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde da Bahia (Sesab), estão previstas a implantação de outras unidades regionais em Santo Antônio de Jesus, Valença, Feira de Santana e Alagoinhas.

adblock ativo