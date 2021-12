Construção Civil: trabalhadores em greve fazem passeata na Avenida Paralela

>> Você está enfrentando problemas no trânsito?

Trabalhadores da construção civil fizeram uma passeata na manhã desta quinta-feira, 10, na Avenida Paralela. Segundo informações da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), os manifestantes seguiram em direção ao Iguatemi e deixaram o trânsito bastante congestionado na região. Por volta das 10h30, os trabalhadores atingiram o início da Paralela, nas imediações do Iguatemi, mas ainda houve reflexos do congestionamento no sentido centro da cidade até o final da manhã.

A passeata na Paralela reuniu cerca de 4 mil trabalhadores das obras do Le Parc. Logo depois, todos foram de ônibus até o Campo Grande, onde chegaram por volta das 11h e seguiram pela Avenida Sete de Setembro. De acordo com Raimundo Brito, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção Civil e da Madeira do Estado da Bahia (Sintracom-Ba), “todos devem se encontrar no Campo Grande e seguir até o Largo de São Bento”, onde deve acontecer uma nova assembleia.





Greve – A categoria anunciou greve geral no setor nesta terça-feira, 8, após assembleia com os trabalhadores, que cobram aumento salarial de 18,7% e recusaram a proposta de 10% oferecida pelos patrões. Em todo o estado, cerca de 140 mil pessoas são empregadas na construção civil.



adblock ativo