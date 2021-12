Construção civil: greve termina, mas algumas obras continuam paradas

Apesar do fim da greve dos funcionários da construção civil, o trabalho não foi retomado em todos canteiros de obra nesta quarta-feira, 16. De acordo com José Ribeiro, presidente do sindicato da categoria, "algumas empresas estão mandando o pessoal para casa, porque não aceitaram a proposta do Tribunal Regional do Trabalho (TRT)".







Enquanto isso, a orientação do sindicato dos trabalhadores é que "os operários voltem ao serviço". Ribeiro ainda não tem uma estimativa sobre quantos canteiros de obra continuam parados e a assessoria do Sinduscon disse que não tem informações sobre a decisão dos empresários de não aceitar o retorno dos funcionários ao trabalho.

A categoria ficou em greve por 33 dias em todo o Estado.

