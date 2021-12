Consórcio vence licitação para primeira etapa do BRT

O consórcio BRT Salvador, formado pela Camargo Corrêa Infraestrutura S.A., Construções e Comércio Camargo Corrêa S. A. e Geométrica Engenharia de Projetos Ltda., é o vencedor do processo licitatório para construção do primeiro trecho do BRT (bus rapid transit) de Salvador.

A extensão será de 2,9 quilômetros, ligando a região do Parque da Cidade (Itaigara) até a estação de integração com o metrô situada na área do Iguatemi. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira, 30.

Ainda cabe recurso dos demais concorrentes e prazo para apresentação das contrarrazões. Todo o resultado desse processo será publicado no DOM, e ainda há adjudicação e homologação. Só depois disso, será agendada data para assinatura do contrato.

adblock ativo