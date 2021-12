Consórcio responsável por requalificação da orla de Stella Maris é divulgado

Foi divulgado nesta quinta-feira, 5, no Diário Oficial do Município, o ganhador da licitação das obras de requalificação da orla de Stella Maris, Praia do Flamengo e Ipitanga. Formado pelas empresas PJ Construções e Terraplanagem Ltda e Tracomal - Terraplanagem e Construções Machado Ltda, o Consórcio Stella Maris estará à frente da intervenção cujo investimento é de aproximadamente R$ 37 milhões, com duração de 18 meses.

De acordo com a prefeitura, as obras irão começar na Rua Professor Carlos Ott, na praia de Stella Maris, e seguirão até a Rua Santo Antônio de Ipitanga, em Ipitanga, próximo ao kartódromo. Todo o trecho tem extensão de 4,8 km e 400 mil m² de área de obras.

A requalificação será dividida em três trechos. O primeiro, de Stella Maris, conta com 1.130 metros e é localizado entre a rua Carlos Ott e o início do loteamento Praias do Flamengo. O segundo, com 2.085 metros, fica entre o Loteamento até a Alameda Cabo Frio. E o terceiro, de Ipitanga, tem 1.600 metros e é compreendido entre a Alameda Cabo Frio até a Rua Santo Antônio de Ipitanga.

Algumas das mudanças apresentadas no projeto incluem a instalação de equipamentos como quadra de futebol, de vôlei, poliesportiva, ciclovias, pista de patins e de skate, espaço para ioga, parques infantis, centro de apoio ao surfista e módulos de apoio aos salva-vidas. Segundo a prefeitura, as características originais do local, como o cordão de dunas e a cobertura de restinga serão mantidas e recuperadas.

A licitação foi realizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult). A supervisão da obra será realizada pelo Consórcio Soteropolitano, formado pelas empresas C3 Planejamento Consultoria e Projeto Ltda., UFC Engenharia Ltda. e a ETC Empreendimentos e Tecnologia em Construção Ltda. O resultado também foi divulgado no Diário Oficial do Município.

