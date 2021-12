Consórcio CCS ganha licitação para construir Centro de Convenções Municipal

Foi divulgado nesta sexta-feira, 10, o resultado da licitação para o Centro de Convenções Municipal, na Boca do Rio. Por meio do Diário Oficial do Município, a prefeitura informou que o Consórcio CCS, constituído pelas empresas Axxo Construtora Ltda e Construtora Andrade Mendonça Ltda, ganhou a licitação e será o responsável para a criação do equipamento.

O valor disponibilizado para as obras é de R$ 105.268.859,38. Em junho de 2017, o prefeito ACM Neto anunciou a construção do centro de convenções na área do antigo Aeroclube, ao lado do Parque dos Ventos, na orla de Salvador. Durante o anúncio, o gestor afirmou que o local estará funcionando no início de 2019.

O centro terá um total de mais de 100 mil metros quadrados e capacidade para receber 14 mil pessoas, durante congressos e convenções.

O Portal A TARDE tentou contado com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sescult) para obter mais informações, mas não obteve êxito até a publicação desta matéria.

adblock ativo