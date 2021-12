Conselho permite que agentes apresentem demandas culturais

Agentes culturais de Salvador vão poder apresentar demandas culturais das suas comunidades aos membros do Conselho Estadual de Cultura na quarta-feira, 21. O objetivo é escutar a sociedade civil para, depois, iniciar o diálogo com os órgãos públicos ligados à gestão da Cultura na Bahia.

A Sessão Plenária acontecerá no Centro de Referência do Parque São Bartolomeu, no Subúrbio Ferroviário, às 13h. O conselho é um órgão colegiado do Sistema Estadual de Cultura, que deve servir de escuta social.





