Conselho de igrejas pede saída de Feliciano da CDHM

O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic) quer o afastamento imediato do pastor e deputado Marco Feliciano (PSC-SP) da presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara (CDHM). Uma nota de repúdio à nomeação do parlamentar por conta das declarações públicas feitas por ele e o processo enfrentado no Supremo Tribunal Federal (STF) foi divulgada neste domingo, 10.

"Expressamos nosso repúdio ao processo que levou à escolha do deputado Marco Feliciano (PSC), o qual, por suas declarações públicas, verbais e escritas de conteúdo discriminatório, de cunho racista e preconceituoso contra minorias, [...] responde a processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal", diz um trecho do documento.

As igrejas ainda pedem na nota mais ética na política, "um Congresso Nacional transparente e com ficha limpa", além de uma "reforma política do Estado brasileiro na busca da ampliação da cidadania".

O Conic é formado pelas igrejas Católica Apostólica Romana, Episcopal Anglicana do Brasil, Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Sirian Ortodoxa de Antioquia e Presbiteriana Unida.

Protesto - Em Salvador, cerca de mil pessoas, entre integrantes de movimentos sociais, grupos de defesa de negros e homossexuais e apoiadores da causa, realizaram um protesto contra a nomeação de Feliciano à presidência da (CDHM). Com faixas e cartazes, os manifestantes partiram do farol em direção ao Cristo da Barra.

No sábado, 9, o ato nacional esteve presente nas ruas de outras cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.

