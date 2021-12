Conselheiros municipais de políticas culturais são empossado

Os membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Salvador foram empossados nesta terça-feira, 8, em cerimônia na sede da prefeitura, na Praça Municipal.

O órgão colegiado - composto por 15 representações do poder público e 15 representações da sociedade civil - é vinculado à Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e tem mandato de dois anos.

Segundo o presidente da Fundação Gregório de Mattos, o dramaturgo Fernando Guerreiro, o principal desafio da primeira turma a ocupar as 30 cadeiras do conselho será auxiliar na elaboração de políticas para o setor.

"Essa elaboração aponta na direção da inclusão dos atores sociais na atividade de reflexão sobre as políticas", disse ele, que é responsável pelo debate sobre o tema na prefeitura.

Durante a solenidade que deu posse aos conselheiros, o prefeito ACM Neto destacou a importância da participação popular e disse ter "compromisso com o controle social". Neto também defendeu que a gestão dele foi a que mais deu espaço à população por meio dos conselhos.

"Não sei qual administração em Salvador acolheu tantas opiniões, sugestões e críticas. Essa era uma reivindicação antiga do setor. E nós, quando estruturamos o sistema de cultura, colocamos como compromisso reforçar essa contribuição social na elaboração das políticas", afirmou.

Um dos membros da sociedade civil no colegiado, representando o segmento de Cultura Identitária, Danilo Moura acredita que a posse dos conselheiros "é resultado de pressão social".

"Não entendo que esse seja um gesto democrático, mas sim que chegou ao limite, não dá para não ter conselho de cultura em uma capital como Salvador, se em todo o Brasil existe", declarou Moura.

Ele lembrou que a existência de um Conselho Municipal de Cultura é pré-requisito para a capital baiana fazer parte do Sistema Nacional de Cultura e, consequentemente, captar recursos da União.

Representante do segmento Patrimônio Cultural no órgão colegiado, a presidente da Associação das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivo e Similares do Estado da Bahia (Abam), Rita Santos, defende que o espaço será propício para "lutas históricas" travadas pelos diversos setores culturais.

"Vamos brigar pela cultura em si, já que Salvador saiu atrás na instituição do seu conselho. Agora, queremos chegar na frente e vamos brigar por todos", disse a presidente da entidade.

