Conheça outros sambistas importantes da Bahia

Assis Valente: Um santo-amarense pioneiro do samba da Bahia. Nasceu em 1911. Teve uma vida difícil: trabalhou em regime de semi-escravidão em casa de família, que também o obrigou a estudar. Trabalhou como discursista num circo e foi para o Rio de Janeiro, onde exerceu a profissão de protético. Daí o apelido de “Pivô do Samba", dado por Lamartine Babo. Seu primeiro sucesso é Tem francesa no morro, gravado por Araci Côrtes. Carmen Miranda gravou Camisa Listada, Uva de caminhão, Minha embaixada Chegou, e ...E o mundo não se acabou.

Walmir Lima: Integrante de um time de mestres, o compositor e cantor é o responsável por um dos sambas mais conhecidos na Bahia, “Ilha de Maré”, gravado em 1977 por Alcione. A “marrom” também interpretou "Bom Jesus dos Navegantes", uma parceria com Lupa. Noca da Portela, Tutuca e Daniel Santos foram parceiros constantes, a exemplo das faixas "Mar da Bahia" e "Nosso amor".

Ederaldo Gentil: Nascido em 1943, no Largo Dois de Julho, Gentil também começou a carreira compondo músicas para os blocos de Carnaval do bairro do Tororó. Venceu, por três anos consecutivos, o concurso municipal para o carnaval de Salvador. Em 1975, grava “O ouro e a madeira”, considerada uma das pérolas do samba. Entre os anos de 1976 e 1977, esteve na mídia com o estouro das músicas De menor e In-Lê-In-Lá. Estava então consolidado o seu nome no universo fonográfico brasileiro. Depois de passar um período sem receber convites para gravar ou tocar, Gentil se abateu e há mais de dez anos parou de gravar. Hoje vive recluso com a irmã Denise e outros familiares.

