Conheça o adolescente que vende paçoca para realizar sonho de ser empresário

Movido pelo sonho de ser empresário, com apenas 16 anos, Wendell Ferreira vende paçoca em semáforos das ruas de Salvador. O adolescente já trabalhou como jovem aprendiz e pediu demissão para abrir sua marca de roupas, que acabou não dando certo, mas se engana quem pensa que ele desistiu.

"Minha mãe ganhava um salário mínimo e o que ela recebia era para pagar as despesas da casa, no final não sobrava nada, aí eu comecei a pesquisar na internet e percebi que eu poderia mudar a história dos meus pais e da nova geração da minha família”, comenta Wendell.

O sonho de ser empresário já é antigo, desde pequeno ele percebeu que queria viver uma realidade diferente daquela que via no seu dia a dia. "Nos finais de semana eu ia para uma casa de família onde minha mãe trabalhava e via uma outra realidade. Eu cresci nesses dois ambientes e comecei a pensar o que eu poderia fazer para morar numa casa com piscina, para mudar a vida que eu tenho", diz.

Morador do bairro da Liberdade, Wendell se desloca para a avenida ACM com seu banner escrito “Quero ser empresário, para tudo tem um começo”. O sinal vermelho é o momento de se aproximar dos motoristas e tentar vender as paçocas. Desse jeito, ele começou a ficar conhecido como Wendell da paçoca e seus intagram já reúne mais de 8 mil seguidores.

Nas redes sociais o garoto divulga seu trabalho com frases motivacionais, além de conteúdos sobre educação financeira. “Uma coisa que eu quero passar para os jovens que me seguem é: você pode, você consegue, não ligue para o que as pessoas vão dizer, porque se você não fizer nada para realizar os seus sonhos, ninguém vai fazer para você”, destaca ele.

Além de vender paçoca, o garoto também faz palestras em escolas públicas sobre educação financeira

Para incentivar outros jovens baianos, Wendell começou a realizar palestras em escolas públicas da capital baiana, através um projeto em conjunto com outra adolescente e sua tia, que é uma das suas maiores incentivadoras e o acompanha em todos os lugares.

O jovem, que está no primeiro ano do ensino médio, costuma se dedicar diariamente ao seu sonho, ele costuma ler bastante sobre educação financeira, marketing e também assiste aulas no youtube. Mesmo com toda essa dedicação, ele conta que costuma guardar um tempo para o lazer e quando se sente cansado ou desmotivado, costuma lembrar do que o motiva.

"Eu tenho um quadro dos sonhos e os meus objetivos são poder fundar a minha empresa para ajudar pessoas, crescer o projeto 'Fortunando', ter uma casa boa para morar, abrir um restaurante para minha mãe, poder viajar, ter meu próprio carro e escrever meu livro", revela ele.

No semáforo Wendell também adquiriu conhecimento e emocionado ele conta que aprendeu a ser grato. “Na sinaleira eu aprendi que devemos agradecer tudo que vem nas nossas vidas, trabalho com os flanelinhas e eles sempre agradecem por qualquer moeda que ganham, tudo eles agradecem, até quando está chovendo”.

Muitas pessoas que conheceram o adolescente se comoveram com sua história e resolveram ajudar, através disso Wendell já começou a fazer alguns cursos. Até mesmo a marca da paçoca que ele vende já mandou presentes. "É surreal! As pessoas me reconhecem na rua, dizem que são fãs e que eu sou uma inspiração. Às vezes fico envergonhado, mas percebi que estou inspirando muitas pessoas".

"Até hoje quando olho os produtos que eu não acredito, a marca mandou também uma carta com meu nome, eles sabem que existo!", vibra Wendell. A tia orgulhosa, Juliana Guimarães conta que o sobrinho é mais que um vendedor de paçoca. "Hoje ele não é só um vendedor de paçoca, é um vendedor que traz uma mensagem que faz parte de um projeto para ajudar jovens", relata ela.

Wendell pretende vender paçoca até arrecadar uma certa quantia em dinheiro, para poder começar a investir no marketing digital. Além disso, ele também pretende continuar estudando para fazer faculdade de Psicologia e seguir ajudando outras pessoas.

*Sob supervisão da editora Maiara Lopes

