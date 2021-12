Congresso em Salvador debate telecomunicações e internet

Estão abertas as inscrições para o Congresso de Tecnologias da Informação e Comunicação e Feira de Negócios, o INOVAtic, que acontece nos dias 26 e 27 de setembro, no Senai Cimatec, em Salvador. O procedimento deve ser feito pelo site do evento.

O encontro trará representantes das agências reguladoras e do governo federal, além de executivos das principais empresas de telecomunicações, que vão debater sobre as soluções tecnológicas e as políticas para expansão da banda larga no Nordeste.

Durante dois dias, serão realizados painéis e mesas redondas com os especialistas. Eles vão discutir temas como a Lei de Proteção de Dados e Privacidade, economia digital, financiamento, indústria 4.0 e pirataria na TV paga.

