Congresso de Direito Empresarial será realizado em Salvador

Nesta quinta-feira, 27, às 19h, será realizada a abertura do 7º Congresso de Direito Empresarial Bahia. O evento acontece até o sábado, 29, no auditório do Campus Tancredo Neves da Universidade Salvador, na UNIFACS, próximo do Shopping Salvador.

A abertura do evento será apresentada pelo Dr. Fernando Araújo, Professor Catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

O Congresso é realizado desde 2012 em comemoração ao centenário de Mário Barros, que foi professor emérito de Direito Comercial da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Pelas edições anteriores já passaram conferencistas de renome, entre os quais os doutores Manoel Gonçalves Ferreira Filho, Fábio Ulhoa Coelho e João Calvão da Silva (da Universidade de Coimbra, Portugal).

No sábado, 29, a entrega dos Prêmios Mario e Inah Barros dará encerramento a programação do evento. As premiações irão homenagear monografias na área de Direito Empresarial, com duas categorias concorrentes: profissionais e estudantes de Direito. Os prêmios variam de R$ 20.000 para profissionais e R$ 10.000, estudantes.

