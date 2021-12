Congestionamento e filas dificultam saída da capital durante recesso de fim de ano

Quem optou por comprar passagens de ônibus nesta sexta-feira, 22, para aproveitar o feriado do Natal em outras cidades enfrentou longas filas na região do Terminal Rodoviário de Salvador.

Com o movimento intenso de veículos na avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), os motoristas encontraram congestionamento nos dois sentidos, tanto no sentido rodoviária quanto em direção aos shopping centers da região.

De acordo com o coordenador de fiscalização da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia (Agerba), Abdul Novaes, o movimento de passageiros na rodoviária será intenso até o fim da tarde deste sábado, 23.

“É um período que reúne famílias com o destino às principais cidades. Os pais aproveitam as férias escolares para levar os filhos para curtirem o feriado, e isso concentra um grande número de pessoas. Prevendo a demanda, reforçamos a oferta de passagens para a comodidade dos usuários”.

Estradas

A mesma situação de congestionamento foi observada na BR-324 nos primeiros horários da manhã desta sexta. Motoristas que utilizaram a rodovia para chegar até o interior do estado enfrentaram o trânsito intenso nas imediações do bairro de Águas Claras.

No primeiro dia de atividades da Operação Rodovida, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou dois acidentes de trânsito na BR-116 na tarde desta sexta. Seis pessoas morreram nas colisões, que ocorreram nos km-385, na região de Santa Bárbara, e no km-615, no município de Irajuba, ambos no interior baiano.

As duas ocorrências envolveram um caminhão e uma caminhonete. Cinco pessoas morreram em apenas uma ocorrência e, no outro caso, uma vítima fatal.

Segundo a Polícia Rodoviária, os dois acidentes foram colisões frontais, um dos tipos de ocorrência que registram mais mortes.

Os policiais rodoviários atribuem estas ocorrências a ultrapassagens indevidas, por isso pedem que os motoristas redobrem a atenção e tenham cuidado ao realizar essas manobras.

A expectativa do órgão é que haja um crescimento de 30% no fluxo de veículos entre o final da tarde desta sexta-feira e o início da manhã deste sábado.

No Terminal Marítimo de São Joaquim, motoristas enfrentaram espera de duas horas para embarcar para a Itaparica na manhã desta sexta. O período da tarde foi de movimento tranquilo.

Segundo a concessionária Internacional Travessia, empresa que administra o sistema ferryboat, cerca de 450 vagas extras no serviço hora marcada foram disponibilizadas atender à demanda. Com o novo reforço, cerca de 1.650 vagas extras foram disponibilizadas para o período de fim de ano.

*Sob supervisão da editora Meire Oliveira

