Confusão marca novo esquema de ônibus em Salvador

No primeiro dia de alterações no sistema de ônibus de Salvador houve tumulto na Estação Pirajá e dúvidas quanto à localização de pontos e identificação dos coletivos que ainda não receberam pintura nova.

Em Pirajá, um motorista abandonou o veículo após ser ameaçado por um passageiro que se recusou a liberar o assento reservado a idosos, sendo depois substituído por um colega.

O incidente atrapalhou a saída de outros ônibus do terminal, que está com espaço de operações comprometido.

O secretário de Mobilidade, Fábio Mota, definiu o fato como um caso isolado, mas observou: "A Estação Pirajá está com 50% da área reduzida, com as obras do metrô. Como toda grande alteração, é impossível solucionar tudo no primeiro dia de execução. Estamos monitorando toda a operação e esperamos regularizar todas as pendências até esta sexta-feira", disse.

Numa reunião, na tarde desta quarta-feira, 22, entre representantes da prefeitura e das empresas de ônibus ficou decidido o reforço da fiscalização na Estação Pirajá. A CCR Metrô Bahia, responsável pelo sistema metroviário, informou que só a plataforma C está interditada. Os pontos de embarque e desembarque A e B estariam em pleno funcionamento.

As obras começaram em março, quando a demanda das nove linhas de ônibus que paravam na plataforma C foi transferida para as demais, sem prejudicar os serviços.

"As equipes da CCR Metrô Bahia que atuam na Estação Pirajá observaram maior concentração de passageiros nas plataformas na manhã de ontem devido ao novo sistema de transporte coletivo por ônibus da cidade. Para auxiliar os usuários, a concessionária reforçou a equipe de atendentes", disse a empresa por meio de nota.

Quanto aos coletivos ainda não padronizados, foi determinada a colocação de adesivo indicando a cor do consórcio. Porém, passageiros ouvidos defendem que os adesivos sejam colocados também no para-brisa, e não apenas na lateral dos veículos, para facilitar a identificação dos roteiros.

Relatos

A manicure Ana Lúcia Santana, 56, acredita que o tempo de espera nos pontos de ônibus foi maior e que os veículos pareciam estar mais cheios que o normal. "Essas mudanças passam a sensação de piora do sistema", defendeu.

Segundo a assessora do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador, Ângela Levita, a inquietação dos usuários é natural. Afirmou que para os rodoviários a situação também é incômoda, já que alguns trocaram de linha e fazem uma rota que não estão habituados.

"Ainda é muito cedo para fazer uma avaliação detalhada. Algumas ocorrências externas, como um acidente próximo ao antigo Iguatemi (atual Shopping da Bahia), influenciaram no fluxo", diz.

Ambulantes e passageiros das estações Mussurunga e Lapa disseram que a movimentação não teve alterações. "As filas estão as mesmas e os ônibus passando normalmente", disse Laura Barreto, 68, na Lapa.



