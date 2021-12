Confusão dentro da Fonte Nova termina com quatro presos

Uma verdadeira confusão generalizada nas arquibancadas da Arena Fonte Nova, terminou com quatro pessoas detidas na tarde deste sábado, 7, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Torcedores do Bahia começaram a trocar agressões ainda no primeiro tempo, no lado norte do estádio. Policiais do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (Bepe) interviram e efetuaram a prisão de três homens e uma mulher. Um policial que não quis se identificar, informou à reportagem de A TARDE que os detidos fazem parte da torcida organizada Bamor.

Todos foram encaminhados para o posto policial que funciona dentro do estádio. A Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) não soube informar se os detidos permaneceram presos.

