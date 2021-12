Confrontos terminam com PM ferido e suspeito morto em São Marcos

Dois confrontos entre policiais militares da Rondesp Central e traficantes de drogas da localidade do Coroado, em São Marcos, na tarde desta quinta-feira, 1º, terminaram com um policial ferido em um dos pés e um suspeito morto.

O soldado Silva Cruz foi atingido, quando fazia rondas na localidade. Segundo informações da assessoria da Polícia Militar, a guarnição que ele integrava foi recebida a tiros por um grupo de homens armados.

O PM foi encaminhado ao Hospital São Rafael e depois transferido para o Hospital da Bahia, onde passará por cirurgia. Ele não corre risco de morte.

Logo após o crime, uma guarnição da Rondesp Central retornou ao Coroado e localizou os suspeitos. Alguns conseguiram fugir atirando, mas Rafael Santos, o Pirulito, e dois comparsas invadiram o Hotel Moment’s, em Pau da Lima, na tentativa de se esconder.

Mas logo foram localizados pelos PMs e, mais uma vez, tentaram fugir atirando. Durante o segundo confronto, dentro do hotel, Pirulito foi baleado e morreu minutos depois no Pronto Atendimento de São Marcos. Os outros dois suspeitos fugiram e ainda não foram identificados.

No momento da ação, apenas funcionários estavam no hotel, que fica em cima da loja Magazine Luiza na Rua São Marcos. Nenhum funcionário ficou ferido.

“Estava chegando em casa, quando vi a confusão, um bocado de gente olhando e carros da polícia. Foram muitos tiros, ouvi bastante tiros. No final, ainda ouvi mais dois. Depois um [suspeito] saiu enrolado no lençol, não sei se estava morto”, contou uma moradora do bairro, sem se identificar por temer represálias.

Hotel foi invadido por três criminosos. Houve confronto dentro do estabelecimento. Segundo um PM, Pirulito fazia parte de uma quadrilha de tráfico de drogas do Coroado (Foto: Margarida Neide l Ag. A TARDE e Arquivo pessoal)

Pânico e correria

Durante toda a ação, dezenas de moradores do bairro permaneceram em frente ao hotel para acompanhar de perto o trabalho da polícia. Foram mais de duas horas de buscas no local. A Rua São Marcos, a principal de Pau da Lima, ficou completamente congestionada.

Na hora do confronto, houve pânico e correria. Muitos comerciantes chegaram a fechar as portas dos estabelecimentos. “Quando vi, foram os carros da polícia chegando. Pararam aí e fecharam a rua. Quem vai ficar para esperar? Nada. Depois ouvi muitos tiros. Levou um tempo parado, depois mais alguns [tiros]”, contou um comerciante local.

Segundo ele, os criminosos chegaram à rua correndo e entraram no hotel. Logo em seguida, os policiais chegaram. “’Oxe’, eles [PMs] já vieram atrás. Foi só tempo dos caras entrarem”, completou o homem.

Conforme o major Raimundo Guerra, comandante da Rondesp Central, com o suspeito, foi encontrada uma pistola calibre 380. O caso é investigado pela Corregedoria da Polícia Civil e pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

