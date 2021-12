Confrontos entre traficantes causam tensão em Fazenda Coutos

Uma disputa entre traficantes do bairro de Fazenda Coutos 3, no Subúrbio de Salvador, está gerando tensão na comunidade localizada às margens da BA-528 (Estrada da Base Naval). Os confrontos assustam moradores e comerciantes, que convivem com o medo diante dos constantes tiroteios.

O clima tenso no bairro é provocado por uma guerra travada entre facções rivais que comandam o tráfico de drogas na rua Teotônio Vilela e na localidade do Madeirite. As duas áreas são separadas pela Alameda Almirante Marques de Leão, principal via de acesso ao bairro.

Um dos ataques armados mais recentes ocorreu na quarta-feira, 10. No boletim da Secretaria de Segurança Pública não constam registros de mortos ou feridos, mas as marcas de tiros estampadas nas paredes de casas e estabelecimentos comerciais comprovam a violência e os riscos para a população. Na Rua Eixo 32 - 3ª Etapa, a vidraça de um ponto comercial foi alvejada por diversos disparos, conforme mostram as imagens.

Vidraça de loja na rua principal foi alvo de diversos disparos | Foto: Reprodução | Cidadão Repórter

"Os tiroteios são corriqueiros, por volta de 3h e 5h da madrugada. Olha o estado que ficou o vidro dessa barbearia (foto). Está todo mundo aqui com medo, o negócio está feio", desabafa um morador em anonimato.

Segundo relatado na manhã desta sexta-feira, 12, nesta madrugada, cerca de cinquenta homens da localidade do Madeirite invadiram a rua Teotônio Vilela. A ofensiva seria uma resposta ao ataque ocorrido na quarta. Também não há registro de mortos ou feridos no boletim de ocorrências.

"Uma amiga da minha mulher disse que vai dormir esse final de semana na casa da mãe, porque está sem confiança de dormir na própria casa", relata o morador, apontando ainda uma suposta ameaça de invasão de residências.

Por meio de vídeos, moradores do bairro registram os momentos de tensão durante os tiroteios. Assista:

Em nota enviada ao Portal A TARDE, o Departamento de Comunicação da Polícia Militar informou que a 19ª CIPM (Paripe), também responsável pelo policiamento em Fazenda Coutos, não foi acionada para atender a ocorrência. "De acordo com informações da 19ª CIPM, a unidade não foi acionada para atender essa ocorrência. No entanto, assim que tomou conhecimento por meio de vídeos que circularam nas mídias sociais, intensificou o policiamento na região", informa a PM.

