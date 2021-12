Confirmado primeiro caso de macaco infectado com febre amarela em Salvador

O primeiro caso de um macaco infectado com febre amarela em Salvador foi confirmado na manhã desta quarta-feira, 29, pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). A doença foi encontrada em um animal no bairro de Vila Laura. Já foi registrada situação semelhante em Alagoinhas, no interior da Bahia.

Após a confirmação do caso, o órgão, por meio de nota, informou que as Secretarias de Saúde do Estado e do Município vão definir novas estratégias para que o vírus não se prolifere na capital baiana.

Segundo a Sesab, os detalhes para campanha serão apresentados na coletiva de imprensa que será realizada na tarde desta quarta.

Macaco protetor

Conforme já dito em outra ocasião pela diretora de Vigilância Epidemiológica da Sesab, Aparecida Araújo, os macacos não são transmissores da febre amarela. “O macaco não causa risco e não deve ser morto, ele é um sentinela e nos protege”, esclareceu.

