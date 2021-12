Confirmado, Carnaval da Copa terá dois dias em Salvador

O secretário municipal de Desenvolvimento, Cultura e Turismo, Guilherme Bellintani, disse que o Carnaval da Copa, em 2014, na capital baiana, já está confirmado. Segundo o secretário, a festa, já prevista no orçamento do próximo ano, acontecerá em junho ou julho, durante dois dias e em apenas um circuito.

Bellintani, que participou do lançamento do plano estratégico 2013-2016, na segunda-feira, 14, afirmou que a data exata e o local do segundo Carnaval de 2014 ainda estão sendo definidos, mas adiantou que a festa será em um sábado e um domingo, durante o torneio da Fifa.

Também falta ser definido se o Carnaval será realizado na primeira quinzena de junho, para não chocar com o São João, que ocorre na segunda quinzena, ou na primeira quinzena de julho.

Após ser eleito, o prefeito de Salvador, ACM Neto, confirmou, em dezembro do ano passado, que a capital baiana teria dois carnavais, o tradicional, em fevereiro, e o outro concomitante à Copa do Mundo.

"Qual o diferencial que Salvador pode oferecer para atrair o turista num momento em que o mundo está voltado para o País, e que Recife não pode, Rio de Janeiro não pode? O nosso produto, o nosso Carnaval", disse Neto, no final do ano passado.

A proposta do prefeito recebeu o aval de artistas, produtores e empresários.

adblock ativo