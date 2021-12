Confirmadas as atrações para o Réveillon de Salvador

A programação musical do Réveillon de Salvador foi divulgada nesta quinta-feira, 24, pela prefeitura, em evento com a presença de patrocinadores, no Teatro Gregório de Mattos.

Prometendo promover "a segunda maior festa popular do Brasil", atrás apenas do Carnaval da capital baiana, o prefeito ACM Neto foi o mestre de cerimônias da ocasião e não poupou elogios à organização do espetáculo da virada.

Em 2016, o Réveillon terá cinco dias (de 28 de dezembro a 1º de janeiro) e acontecerá na praça Visconde de Cayru, no Comércio. A expectativa da prefeitura é de que 90% das vagas de hotéis fiquem ocupadas durante a comemoração. É esperado, nos cinco dias, 1,2 milhão de pessoas.

Para animar a multidão, um mix de atrações musicais foi contratado pelos dois patrocinadores da festa: a cervejaria Brasil Kirin (Schin), que terá exclusividade na comercialização de produtos, e o plano de saúde Hapvida.

Artistas

No dia 28, as atrações da festa serão o bloco Ilê Aiyê, a banda Jota Quest, o cantor Saulo, os pagodeiros do É o Tchan e Pablo. No dia 29, a animação fica sob responsabilidade das bandas Duas Medidas e Capital Inicial, do sertanejo Luan Santana e dos grupos baianos Timbalada e Psirico.

No dia 30, sobem ao palco Sorriso Maroto, Durval Lelys, Wesley Safadão, a banda Harmonia do Samba e Aline Rosa. No dia seguinte, um cortejo dos Filhos de Gandhy abre a festa, seguido de Lucas e Orelha, Jorge e Matheus, Ivete Sangalo, O Rappa e Tayrone Cigano.

O tradicional Pôr do Som, no primeiro dia do ano, terá novidade. Antes de a rainha da axé Daniela Mercury cantar com seus convidados, o samba-reggae do Olodum vai agitar o público.

Investimento

Ao todo, R$ 4 milhões serão gastos pelos patrocinadores (mais da metade pela Schin) com as atrações, de acordo com o prefeito ACM Neto.

A prefeitura desembolsará mais R$ 3 milhões em infraestrutura, totalizando um custo de R$ 7 milhões para o evento.

O valor gasto pelo município poderá diminuir, caso novos patrocinadores se interessem por expor suas marcas no Réveillon até o final do ano. Outras marcas ainda negociam o investimento na festa.

Para tentar convencer os empresários, eventos de lançamento do Réveillon de Salvador serão feitos nas principais capitais do país, com foco no setor turístico.

Neste sábado, 26, o prefeito apresenta a festa em São Paulo, às 16h, no congresso da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav).

Jazz

Uma das indefinições da festa de Réveillon é a data do Festival de Jazz, realizado pela primeira vez no ano passado, entre os dias 2 e 4 de janeiro, no Farol da Barra. De acordo com o prefeito ACM Neto, está sendo estudada a transferência desse trecho da programação para a semana seguinte ao Carnaval. O objetivo seria, segundo ele, estender os festejos de verão na cidade, atraindo mais turistas.

"Com a alta do dólar, as pessoas vão voltar a preferir o turismo local, dentro do país. E Salvador tem que estar bem preparada para disputar visitantes", disse.

adblock ativo