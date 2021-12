Confira rotas alternativas para evitar congestionamentos

| Para evitar o Iguatemi |

Trecho Bonocô - Paralela:



Para quem quiser ir do Bonocô até a Paralela, uma boa alternativa para evitar a região do Iguatemi, é pegar o Acesso Norte, seguir na BR 324, para sair na Av. Luís Eduardo Magalhães. Aí é só pegar a rampa de acesso para a Av. Paralela.

Trecho Itaigara – Stiep:







Para evitar os congestionamentos constantes na hora do Rush no Iguatemi, o condutor que vai do Itaigara até o Stiep tem outra opção. É só chegar até a Avenida ACM, na Pituba, e seguir até a Av. Otávio Mangabeira, na Orla. Depois é só pegar a rua Fernando Menezes de Góes para chegar na Av. Prof. Magalhães Neto.



Trecho Amaralina - Paralela:

Trecho Calçada - Paralela:





Os motoristas que se dirigem do Bonocô até o Retiro possuem uma alternativa para evitar a Rótula. Seguindo pelo Largo das Sete Portas, os condutores devem pegar rua Con. Pereira para pegar a rampa de acesso para a Tv. Alto da Jaqueira. Depois deve pegar a 5ª dos Lázaros seguindo pela rua Rodrigues de Menezes até a rua Conde Porto Alegre. Aí é só seguir até Av. Gen. San Martim.





Trecho Bonocô - Cabula:

