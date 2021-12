Confira programação de missas no Dia de Finados

Em homenagem ao Dia de Finados, celebrado neste sábado, 2, os cemitérios municipais e particulares de Salvador têm missas programadas durante todo o dia, das 7h às 19h, para atender à população.

No Cemitério Campo Santo, no bairro da Federação, as missas começam às 6h30. A primeira será celebrada pelo padre Lázaro Muniz. Às 9h, o responsável pela celebração é Dom Murilo Krieger e, às 15h, o Cardeal Dom Geraldo Majella Agnelo. Nos demais horários, as celebrações ficam por conta de representantes de diversas religiões.

Já no Jardim da Saudade, a missa será no crematório, às 8h. A missa campal será às 16h30. O atendimento acontece das 7h às 19h. No cemitério Bosque da Paz, as missas serão celebradas às 9h, com o padre Antônio Almeida, e às 15h, com Dom Murilo Krieger. Às 11h, haverá palestra espirita com Sônia Doria.

O cemitério municipal de Itapuã terá missas às 8h e às 16h. Já em Plataforma, as celebrações acontecem nos horários de 8h, 9h, 10h e 11h. No bairro de Paripe, as missas serão realizadas às 9h e 10h. Na unidade cemiterial de Brotas, as celebrações acontecem às 10h e 16h30min. Em Periperi, as missas serão celebradas nos horários de 8h e 17h e, em Pirajá, às 9h.

O cemitério Quintas dos Lázaros terá celebrações às 8h e 9h30, presididas pelo Cardeal Dom Geraldo Majella Agnelo. Às 11h, 14h e 16h, a missa será celebrada pelo Bispo Auxiliar Dom Gilson Andrade da Silva.

