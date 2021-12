Confira programação de missas especiais para o Natal em igrejas de Salvador

As paróquias de Salvador têm programação especial de missas para o Natal. De acordo com a Arquidiocese de Salvador, as celebrações acontecem em diversos horários, e seguindo todos os protocolos de segurança.

Na Catedral Metropolitana Transfiguração do Senhor (Catedral Basílica), o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, presidirá a Missa da Vigília do Natal, nesta quinta-feira, 24, às 19h; e do Natal, na sexta, 25, às 10h, que será transmitida, ao vivo, pelo canal oficial da Arquidiocese no Youtube.

Além disso, missas serão realizadas em outras paróquias e comunidades espalhadas pela cidade.

Confira abaixo a programação:

Paróquia Espírito Santo (Tancredo Neves)

24/12, às 20h (Matriz), às 19h (Comunidade São Filipe, Comunidade Santa Marta e Comunidade São José), às 20h (Comunidade Apresentação do Senhor, Comunidade Imaculada Conceição de Nossa Senhora)

25/12, às 17h (Matriz)

Agendamento pelo telefone (71) 3230-9027

Paróquia Nossa Senhora do Resgate (Resgate)

24/12, às 6h30, 12h e 17h30 (Matriz)

25/12, às 6h30 e às 17h30 (Matriz)

Mais informações pelo telefone (71) 3431-0603

Paróquia Santíssima Virgem Maria De Nazaré (Cajazeiras 5)

24/12, às 18h (Comunidade Nossa Senhora de Fátima); e às 19h30 (Comunidade Matriz)

25/12, às 18h (Comunidade Mãe Rainha); e às 19h30 (Comunidade Matriz)

Mais informações pelo telefone (71) 98500-0855

Paróquia Nossa Senhora do Carmo (Sete de Abril)

24/12, às 17h (Comunidade Santo Antônio); às 18h30 (Comunidade Nossa Senhora das Graças, Comunidade Nossa Senhora das Dores e Comunidade São José Operário); e às 20h (Comunidade São José, Comunidade São Francisco Xavier e Comunidade Nossa Senhora do Rosário)

25/12, às 8h30 (Instituto São Geraldo); às 10h (Comunidade Nossa Senhora do Livramento); e às 18h (Comunidade São José)

Mais informações pelo telefone (71) 3212-5797

Paróquia Nossa Senhora da Vitória (Vitória)

24/12, às 19h (Matriz)

25/12, às 9h, 11h30 e 18h (Matriz)

A participação presencial dos fiéis será por ordem de chegada, até completar o limite permitido (100 pessoas).

Paróquia Ascensão do Senhor (Centro Administrativo da Bahia – CAB)

24/12, às 18h e às 19h30 (Matriz)

25/12, às 9h e às 11h (Matriz)

Agendamento através do site: www.ascensaodosenhor.org.br

Paróquia Santo Amaro de Ipitanga (Centro de Lauro de Freitas)

24/12, às 20h (Matriz)

25/12, às 10h (Matriz)

Agendamento através do telefone (71) 3287-3445

Paróquia São Paulo Apóstolo (IAPI)

24/12, às 18h (Comunidade Santa Mônica e Santo Agostinho); às 19h (Comunidade Nossa Senhora da Conceição); e às 20h30 (Comunidade Matriz)

25/12, às 8h (Comunidade Matriz)

Paróquia Santa Clara (Águas Claras)

24/12, às 17h e às 20h30 (Matriz); e às 18h30 (Comunidade Nossa Senhora das Graças)

25/12, às 8h e às 18h (Matriz)

Agendamento através dos telefones (71) 3215-9263 / 3102-1975

Paróquia São João Evangelista (Mussurunga)

24/12, às 19h (Matriz)

25/12, às 19h (Matriz)

Agendamento através do telefone (71) 3377-7136

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Acupe de Brotas)

24/12, às 19h30

25/12, às 8h

Agendamento através do telefone (71) 3357-5433

Paróquia São Tiago Maior (Cajazeiras)

24/12, às 17h (Comunidade São Judas); às 19h (Matriz) e às 20h30 (Comunidade São Francisco)

25/12, às 19h (Matriz)

Mais informações pelos telefones (71) 99987-6307 / 98244-5551

Capela Nossa Senhora Aparecida – 19º Batalhão de Caçadores (19BC)

24/12, às 19h

Agendamento através do link: https://www.even3.com.br/nataldosenhornoite

Paróquia São Francisco de Assis (Alto de Coutos)

24/12, às 18h (Matriz)

Mais informações pelo telefone (71) 3307-5352

Paróquia Santa Mônica (Cajazeiras)

24/12, às 20h (Matriz)

25/12, às 9h (Matriz)

Mais informações pelo telefone (71) 3395-2815

