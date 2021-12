Confira programação da 14ª Parada Gay da Bahia

Acontece neste domingo, 13, a 14ª Parada Gay da Bahia, no Campo Grande, em Salvador, a partir das 11h. A expectativa da organização é receber cerca de 900 mil pessoas. Nesse ano o tema da parada é "Respeito por direito!".

A primeira atração é a Banda Valverde e Cia, que se apresenta às 11h, no Campo Grande, com apresentação de atores transformistas. No mesmo horário será realizada a coletiva de imprensa, no Foyer do Teatro Castro Alves, com a presença de autoridades, artistas, padrinhos da 14ª Parada Gay da Bahia, Vovô do Ilê Aiyê e José Medrado, e o presidente do Grupo Gay da Bahia (GGB), Marcelo Cerqueira.

A abertura oficial do cortejo dos trios começa às 15h30, com a execução do hino nacional a coroação dos padrinhos, discurso de autoridades e apresentação do Coletivo Crokant, no trio oficial do GGB.

Na sequência, o cortejo segue com cerca de 10 trios com música eletrônica e shows. Entre as atrações estão o Trio Mães pela Diversidade, com Mr. Galiza e banda "Mais Amor por Favor", Trio Bahia Sem Homofobia, com DJs, e o Trio da Boate Tropical, também com apresentação de Djs.

Os trios seguirão o seguinte trajeto: Campo Grande, Av. Sete de Setembro, Mercês, Piedade, São Pedro e Praça Castro Alves com retorno pela Rua Carlos Gomes, Senador Costa Pinto, Aflitos, até o Campo Grande, com termino às 20h.

Ainda no palco da diversidade, os shows continuam a partir das 15h com apresentação de Mr Armeng. Logo após, às 17h30, é a vez de Dão & Caravana Black subirem ao palco. Em seguida, às 18h30, Mr. Galiza agita o público. Depois Wil Carvalho anima o evento a partir das 19h30. Fechando a programação, Aloizio Menezes se apresenta às 20h30.

Segurança

A Polícia Militar (PM) informou que 675 homens farão a segurança do evento. O policiamento envolve o efetivo do Comando de Policiamento Regional BTS (CPRC), além do apoio das unidades especializadas no entorno da festa, como o Batalhão de Polícia de Choque, o Esquadrão de Polícia Montada, o Esquadrão Águia e as operações Gêmeos e Apolo.

Os principais corredores de tráfego e nas estações de transbordo terão o policiamento reforçado. A PM utilizará detector de metais durante as abordagens.

