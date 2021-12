Confira os pontos de ônibus provisórios na Estação Iguatemi

As linhas de ônibus que circulam diariamente pela região da Estação Iguatemi terão os pontos de paradas alterados por conta das obras da Linha 2 do metrô, a partir do dia 26. A lista de coletivos que passarão pelas mudanças foi divulgada nesta sexta-feira, 18 [Confira abaixo]. Apesar da inativação da parte interna, a via exclusiva continuará em funcionamento.

Serão criados pontos provisórios localizados em frente à concessionária Grande Bahia (antes do ponto já existente no local) - GB2; dois na via exclusiva, a 100m da Estação Iguatemi, um em cada sentido - I1 e I2; e dois logo após o Viaduto dos Rodoviários - P1 e P2. Todas as 36 linhas provenientes da Região Metropolitana de Salvador, por exemplo, irão parar no novo ponto da Grande Bahia.

Outros ônibus serão remanejados para paradas já existentes, localizadas nas regiões da Madeireira Brotas, Grande Bahia, Via Exclusiva da Estação Iguatemi e Viaduto dos Rodoviários. Com as mudanças, haverá um aumento de 123 para 264 ônibus por hora na região em frente à Madeireira Brotas.

O secretário de Mobilidade de Salvador, Fábio Mota, esclarece que esse é um remanejamento necessário para acelerar as obras.

Mapa dos pontos para onde serão remanejados os coletivos (Imagem: Divulgação | Semob)

