Confira os órgãos da prefeitura que vão funcionar durante o feriado

Devido ao feriado de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Bahia, nesta quinta-feira, 8, e ao ponto facultativo de sexta, 9, as repartições públicas municipais reabrem apenas na segunda-feira, 12. No entanto, os serviços públicos essenciais como saúde, ordenamento do trânsito e transporte, combate à poluição sonora, limpeza e Defesa Civil funcionarão normalmente no feriadão, informa a prefeitura.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) localizadas em Brotas, San Martin, Valéria, Pirajá/Santo Inácio, Itapuã, Parque São Cristóvão, Periperi, Paripe e Vale dos Barris funcionam normalmente, 24 horas. Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pode ser acionado a qualquer hora do dia pelo telefone 192.

A Guarda Municipal e os fiscais da Secretária Municipal de Ordem Pública (Semop) estarão de plantão no apoio à festa da padroeira. Também haverá guarnições fazendo operações de rotina no Parque da Cidade, na Barra, Feira de Periperi e Mercado de Cajazeiras.

A Transalvador preparou um esquema de monitoramento para o feriadão nas principais saídas da cidade: na região ferry, Av. Luiz Viana Filho (Paralela) e rodoviária. Cerca de 75 agentes atuarão no monitoramento. Os setores de Liberação de Veículos e de Registro de Acidentes funcionarão na sexta, de 8h às 16h, sem intervalo, e no sábado, 10, de 8h às 16h, com intervalo para o almoço.

Para suprir a necessidade dos usuários de transporte público durante a festa da padroeira, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) disponibilizará três veículos extras da frota reguladora, que estarão disponíveis na Estação da Lapa, das 16h às 23h, e terão roteiros distribuídos nas três áreas da cidade (Orla, Centro e Subúrbio), de acordo com a demanda. Além disso, os veículos que operam na região da festa terão o itinerário modificado de acordo com as alterações de trânsito já divulgadas pela Prefeitura.

A Secretária Municipal de Urbanismo (Sucom) vai estar de plantão a partir das 8h durante todo o feriado atendendo o recebimento de denúncias, inclusive durante a festa da padroeira.

Já a Defesa Civil terá engenheiro de plantão durante todo o feriado para atender as demandas que envolvam riscos para a população.

