Confira os horários especiais de funcionamento dos shoppings no fim de ano

Com a chegada das festas de fim de ano, os shoppings de Salvador têm horários especiais de funcionamento. Confira:

Shopping Bela Vista

A partir deste sábado, 17, as áreas de alimentação e lazer funcionarão até as 23h, enquanto as lojas e quiosques funcionam em horário normal.

Já no domingo, 18, lojas e quiosques estarão abertos mais cedo, a partir das 9h até as 21h; a alimentação e lazer, além de abrirem às 9h, funcionarão até as 22h.

Entre os dias 19 e 22, o centro de compras vai funcionar uma hora a mais todos os dias, abrindo às 9h e fechando às 23h.

Na sexta-feira, 23, o funcionamento vai até meia-noite.

Na véspera do Natal, 24, o shopping irá atender os clientes até às 18h. No dia 25, só a praça de alimentação e lazer funcionarão das 12 às 21h.

Na véspera do Réveillon, 31, o shopping funcionará até às 18h, e no dia 1 estará fechado. O G Barbosa, Lojas Americanas, Farmácia Santana, Farmácia Super Popular e Farmácia Pague Menos seguirão o horário de funcionamento do centro de compras.

Boulevard Shopping Camaçari

No domingo, 18, o cinema inicia as atividades às 11h, enquanto o Magic Games, a praça de alimentação e as Lojas Americanas, Renner e Riachuelo funcionam entre 12h e 22h. Os demais estabelecimentos ficam abertos entre 14h e 20h.

No dia 24, lojas e praça de alimentação estarão abertos entre 10h e 18h, e o cinema entre 11h30 e 16h.

No Natal, 25, as lojas estarão fechadas, mas a praça de alimentação funciona das 12h às 22h, e o cinema entre 15h30 e 22h.

Na véspera do Réveillon, 31, praça de alimentação funcionará das 10h às 17h, enquanto o cinema funciona entre 11h30 e 16h.

Já no dia 1, as lojas estarão fechadas, enquanto a praça de alimentação funciona das 12h às 22h, e o cinema entre 15h30 e 22h.

Shopping Cajazeiras

No dia 24 de dezembro (sábado), véspera de Natal, as lojas e a praça de alimentação estarão abertas das 10h às 17h.

Já no domingo, 25, ambas ficarão fechadas.

No sábado seguinte, 31, véspera do Ano Novo, lojas e praça de alimentação funcionarão das 10h às 17h.

No domingo, 1, seguirão fechadas. As salas de cinema Cinesercla e o espaço infantil Play Kids seguirão com horários independentes.

Shopping Itaigara

No domingo, 18, as lojas funcionarão das 12h às 20h e restaurantes das 11h às 20h. Nos dias, 21, 22 e 23, quarta, quinta e sexta, o horário de funcionamento será estendido das 9h às 22h.

Já na véspera de Natal, dia 24, o shopping abre das 9h às 17h, e no dia 31 de dezembro, das 9h às 16h.

Nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro permanecerá fechado.

Shopping da Bahia

De 16 a 22/12 as lojas abrem das 9h à meia-noite. Excepcionalmente no domingo, 18, as lojas funcionam das 9h às 22h.

Plantão 32 horas – O shopping abre às 9h do dia 23 de dezembro (sexta) e fecha no dia 24 de dezembro (sábado), às 18h.

No domingo de Natal, 25, as lojas estarão fechadas. Praças de alimentação e lazer funcionarão das 12h às 21h.

Já do dia 26 até o dia 30/12, as lojas abrem das 9h às 22h.

Na véspera de Réveillon, 31, o shopping funciona das 9h às 18h. E no dia 1, as lojas não abrirão, funcionando apenas as praças de alimentação e lazer de 12h às 21h.

Shopping Barra

Do dia 14 ao dia 20 de dezembro, mesmo no domingo, as lojas estarão abertas das 9h às 23h.

Entre 21 a 23, funcionará das 9h à meia-noite.

No dia 24, o shopping estará aberto das 9h às 18h.

No dia 25 e também no dia 1º as lojas estarão fechadas

De 26 a 30 de dezembro, terá horário normal, das 9h às 22h.

No dia 31, o funcionamento será das 9h às 18h.

Shopping Center Lapa

No dia 18 as Lojas Americanas estarão abertas das 9h às 19h. Já as demais lojas, praça de alimentação e cinemas funcionarão das 11h às 19h.

Entre os dias 19 e 23, o shopping irá funcionar das 9h às 22h.

No dia 24 e 31, o estabelecimento abrirá das 9h às 17h.

E nos dias 25, Natal, e 1º o shopping estará fechado.

Salvador Norte Shopping

Entre os dias 16 e 23 de dezembro o shopping funcionará das 9h às 23h.

No dia 24 o funcionamento será das 9h às 18h.

No dia 25, Natal, e no dia 1º o Game Station e cinema abrem das 12h às 21h e a praça de alimentação, que tem abertura opcional, funcionará das 12h às 21h. Lojas e quiosques estarão fechados.

Entre os dias 26 a 30 de dezembro, o shopping funciona das 9h às 22h.

No dia 31, o shopping estará aberto das 9h às 17h (bancos não abrirão).

Shopping Paralela

Nos dias 16, 17, 19 e 20 de dezembro o shopping estará aberto das 9h às 23h

Nos dias 18, 26, 27, 28, 29 e 30 o estabelecimento funcionará das 9h às 22h

Já nos dias 21, 22 e 23 o estabelecimento ficará aberto das 9h até meia-noite;

No dia 24 o shopping funcionará das 8h às 18h;

Nos dias 25, Natal, e 1º as lojas e restaurantes estarão fechados. A parte de lazer funcionará das 12h às 21h;

No dia 31 o shopping funcionará das 9h às 18h;

Shopping Paseo Itaigara

Nos dias 21, 22 e 23, o funcionamento será das 9h às 22h.

No dia 24 o shopping abre das 9h às 17h.

No dia 25, Natal, as lojas e serviços funcionam opcionalmente, das 13h às 19h. Já alimentação, que também será facultativo, abrirá a partir das 12h. O cinema terá funcionamento normal.

Shopping Piedade

No dia 18 o shopping funcionará das 11h às 19h.

Entre o dia 19 e o dia 23 o estabelecimento funcionará das 9h até 22h.

No dia 24 e no dia 31 o shopping abrirá das 9h às 18h.

Já nos dias 25, Natal, e 1° estará fechado.

Salvador Shopping

Entre os dias 16 e 19 de dezembro o shopping ficará aberto das 9h às 23h.

Nos dias 20 a 23 o funcionamento será das 9h a 0h.

No dia 24 o shopping ficará aberto das 9h às 18h (o SAC funciona normalmente).

No dia 25, Natal, e no dia 1º o Game Station e o cinema ficam abertos das 12h às 21h; a Praça de Alimentação, Boulevard dos Restaurantes e Espaço Gourmet têm abertura facultativa. Lojas, quiosques e Bompreço estarão fechados.

Entre os dias 26 e 30 o shopping funcionará das 9h às 22h.

No dia 31 de dezembro o estabelecimento ficará aberto das 9h às 17h (o SAC não funcionará).

adblock ativo