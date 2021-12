Confira os horários de funcionamento dos estabelecimentos no fim de ano

A exemplo do Natal, muitos estabelecimentos de Salvador - bancos, supermercados e shoppings - terão mudanças nos horários de funcionamento nos dias 30, 31, véspera do feriado do Ano Novo, e no dia 1º de janeiro de 2018. Confira:

| Shoppings e Restaurantes |

Shopping Paralela: no sábado, 30, as lojas, quiosques e áreas de lazer funcionarão das 9h às 22h. No domingo, 31, das 9h às 18h. Já na segunda, 1º, o shopping não abrirá, somente o cinema, que vai funcionar de acordo com o horário das sessões. O boliche seguirá com o horário normal de funcionamento. O kart não estará operando no período.

Shopping da Bahia: no sábado, 30, o shopping funcionará normalmente, das 9h às 22h. No domingo, 31, abrirá das 9h às 17h. No dia 1º, as lojas estarão fechadas, com exceção da praça de alimentação e dos espaços de lazer, que vão abrir das 12h às 21h.

Shopping Center Lapa: no domingo, 31, as lojas, quiosques e a praça de alimentação funcionarão das 9h às 18h. Já no ano novo, 1º, as operações estarão fechadas.

Shopping Barra: no sábado, 30, as lojas e praça de alimentação abrem das 9h às 22h. No domingo, 31, o centro de compras irá funcionar das 9h às 18h, e o Barra-Gourmet irá abrir a partir das 12h. Na segunda, 1º, o shopping estará fechado.

Shopping Paseo: no sábado, 30, as lojas e praça de alimentação funcionarão normalmente, das 9h ás 21h. No domingo, 31, o funcionamento do centro de compras será opcional, das 9h às 15h. Na segunda, 1º, o shopping não abrirá.

Shopping Salvador: no sábado, 30, o shopping irá funcionar das 9h às 22h. No domingo, 31, das 9h às 17h. Na segunda, 1º, somente o Game Station e o Cinemark vão abrir, das 12h às 21h. A praça de alimentação, Boulevard dos restaurantes e o Espaço Gourment vão funcionar em caráter opcional. O Bompreço, lojas e quiosques estarão fechados.

Shopping Bela Vista: no sábado, 30, o centro de compras irá funcionar normalmente, de 9h às 22h. A academia Alpha Fitness abrirá de 8h às 18h. No domingo, 31, o estabelecimento ficará aberto de 9h às 17h e a academia, de 9h às 13. Já na segunda, 1º, as lojas, quiosques e a Alpha estarão fechados.

Outlet Premium: no sábado, 30, o centro de compras funciona das 9h às 22h. No domingo, 31, o empreendimento fica aberto das 9 às 16h. Já no dia 1º o Outlet permanecerá fechado.

Salvador Norte Shopping: no sábado, 30, o shopping ficará aberto de 9h às 22h. No domingo, 31, de 9h às 17h. Na segunda, 1º, o estabelecimento funcinará em horários especiais. A praça de alimentação, Game Station, Clubinho da Criança e o Parquinho Plim Plim, abrirão das 12h às 21h. O Cinépolis das 13h30 às 22h30. As lojas, quiosques e bancos vão fechar.

Shopping Cajazeiras: no domingo, 31, irá abrir das 9h às 16h. Já na segunda, 1º, o centro de compras estará fechado.

Shopping Itaigara: nos dias 31 e 1º o shopping permanecerá fechado.

Shopping Piedade: no domingo, 31, o shopping abrirá das 9h às 18h. Já no dia 1º, o centro de compras estará fechado.

Restaurante Baby Beef Alvarez: no domingo, 31, o restaurante abrirá somente no almoço, das 11h45 às 18h. Na segunda, 1º, funcionará normalmente das 11h45 às 00h.

| Lazer |

Cinema: veja a programação de filmes no Cineinsite.

Zoológico: não abrirá no dia 1º devido a manutenção que acontece sempre às segundas-feiras. Nos demais dias, funcionará normalmente, das 8h30 às 17h.

Museu de Arte da Bahia (MAB): não funcionará nos dias 30, 31 e 1º.

Museu da Misericórdia: o museu não abrirá nos dias 31 e 1º.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): nos dias 30, 31 e 1º o museu não irá funcionar.

| Supermercados |

Bompreço, Hiper Bompreço e Walmart (antigo Hiper): no domingo, 31, funcionarão das 7h às 20h. Já na segunda, 1º, as unidades estarão fechadas.

Perini: no domingo, 31, as lojas da Barra, Pituba, Vasco da Gama e Graça funcionarão das 6h às 20h. Já no dia 1º, todas as unidades estarão fechadas.

Sam´s Club: na véspera de Ano Novo, 31, a rede irá abrir das 8h às 18h. Na segunda, 1º, não irá funcionar.

Maxxi Atacado: não divulgou.

Todo Dia: no domingo, 31, as unidades irão funcionar das 7h às 18h. Na segunda, 1º, não funcionarão.

GBarbosa: no dia 31, as lojas do GBarbosa do Iguatemi e Lauro de Freitas vão funcionar das 6h às 18h. As do Costa Azul, Brotas, San Martin, Pirajá, Cabula, Pau da Lima e Guarajuba ficarão abertas das 7h às 18h. A unidade do shopping Bela Vista vai funcionar no horário do centro de compras. Na segunda, 1º, todas as lojas da rede estarão fechadas.

Mercantil Rodrigues: as unidades da Calçada, Ogunjá, Pirajá e Lauro de Freitas abrirão às 7h e fecharão às 19h, na véspera de Ano Novo, dia 31. Já no dia do feriado, 1º, todas as lojas estarão fechadas.

Assaí: no domingo, 31, as lojas da Cidade Baixa e Paripe abrirão das 7h às 17h. Na segunda, 1º, não funcionarão.

Atakadão Atakarejo: no dia 31, as lojas funcionarão até às 20h, exceto a loja da Calçada, que ficará aberta até às 18h. Já a unidade da Baixa do Fiscal estará fechada. Na segunda, 1º, todas as lojas estarão fechadas.

Ferreira Costa: no sábado, 30, o estabelecimento irá funcionar de 8h às 20h. Nos dias 31 e 1º a rede não funcionará.

Extra: as lojas da Paralela, Vasco da Gama e Rótula do Abacaxi vão funcionar de 7h às 18h, no domingo, 31. Na segunda, 1º, as unidades estarão fechadas.

Pão de Açucar: no dia 31, a unidade do Costa Azul irá funcionar de 7h às 18h. A do Shopping da Bahia, de 8h às 18h. Na segunda, dia 1º, as duas lojas estarão fechadas.

Mercado do Rio Vermelho: no sábado, 30, os boxes funcionarão das 7h às 19h e a praça de alimentação irá abrir das 7h às 21h. No domingo, 31, os dois espaços funcionarão das 7h às 15h. Já no domingo, 1º, o mercado não irá funcionar.

| Serviços |

Simm / SineBahia: em razão do feriado de Ano Novo, o Simm e o SineBahia não irá funcionar na segunda, 1º.

Bancos: a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que na segunda, 1º, os bancos não funcionarão em função do feriado de Ano Novo.

Hemoba: no sábado, 30, funcionará normalmente, das 7h30 às 12h30. Já no dia 1º, o hemocentro não abrirá.

Salvador Card: nos dias 30, 31 e 1º, os postos das estações Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte, irão funcionar de 6h às 18h. O da Lapa irá funcionar apenas no sábado, 30, das 7h às 15h (dia 30 e 1º não abrirá). O do Shopping da Gente funcionará no dia 30, das 9h às 18h. No dia 31 e 1º, permanecerá fechado. Os postos de Cajazeiras e do Comércio estarão fechados nos três dias.

SAC: os SAC's não irão funcionar no dia 1º, feriado de Ano Novo. Nos demais dias, os serviços irão funcionar normalmente.

Correios: não divulgou.

Comércio: o comércio varejista de rua funciona de acordo com a convenção entre lojistas e comerciários e o horário fica a critério dos donos de lojas. No shopping, as lojas seguem os horários estabelecidos pelo centro comercial.

Escolas: os colégios estaduais, municipais e particulares paralisam as atividades durante o período natalino.

