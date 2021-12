Confira o que funciona no feriado dos comerciários

Em comemoração ao Dia do Comerciário, que é comemorado na próxima segunda-feira, 22, shoppings, espaços de lazer e demais estabelecimentos tiveram os seus horários de atendimento modificados. Fique atento e confira o que vai funcionar durante o feriado.

| Espaços de Lazer |

Zoológico - Não funciona às segundas-feiras, dia que é reservado para a manutenção do local. Fucionamento é retomado na terça-feira, das 8h às 17h.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) - Não funciona às segundas-feiras. Fucionamento é retomado na terça-feira, das 14h às 19h.

Museu de Arte da Bahia (MAB) - Não funciona às segundas-feiras. Fucionamento é retomado na terça-feira, das 14h às 19h.



Mercado Modelo - Não informou.

Cinema - Confira a programação dos cinemas no Cineinsite.





|Shopping |

Shopping Piedade - O shopping não funciona na segunda-feira.

Shopping Barra - O Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) não abre na na segunda-feira. As lojas também vão estar fechadas. A praça de alimentação funciona das 12h às 20h e o cinema segue a programação normal.

Shopping Paseo - Lojas não funcionam. Praça de alimentação funciona, facultativamente, das 12h às 21h. O Cine Vivo exibe sua programação normalmente, de acordo com site do Circuito Saladearte.

Shopping Iguatemi - Todas as lojas vão estar fechadas. As praças de alimentação abrem às 12h e fecharão às 21h. As áreas de lazer (Playland e Multiplex) irão funcionar a partir das 10h. Já o Planeta Criança, abrirá em horário normal, das 09h às 22h.

Salvador Shopping - A área de lazer funciona das 11h às 22h e a praça de alimentação das 12h às 22h. Os serviços de bancos e Correios estarão abertos. Já as lojas e quiosques do shopping, como Bompreço e Lojas Americanas, estarão fechados.

Salvador Norte - A área de lazer funciona das 11h às 22 horas, e a praça de alimentação abre ao público das 12h às 21 horas. Lojas e quiosques do centro de compras estarão fechados. A II Semana de Arte esta aberta ao público no piso L2, com exposições dos artistas plásticos Ernesto Simões, Silvio Mendes e Tereza Mazolli.



Shopping Bela Vista - Somente a praça de alimentação e as áreas de lazer (A Casa do Mickey Mouse, cinema, Game Station e patinação) funcionam das 12h às 21 horas.

Shopping Center Lapa - As lojas não abrem. A praça de alimentação funciona das 12h às 20h e o cinema segue a programação normal.

Shopping Paralela - Somente a praça de alimentação e as áreas de lazer vão funcionar. Praça de Alimentação, das 12h às 20h, e as atrações, Aerokart Indoor das 10h às 22h, a Exposição Internacional de Filhotes e o Paintball, das 12h às 22h. As lojas estarão fechadas e o cinema abrirá de acordo com programação disponível no site.

Shopping Itaigara - As lojas e o cinema estarão fechados. A praça de alimentação abre das 11h às 17h e os bancos funcionam das 10h às 16h.

Pituba Parque Center - Os consultórios instalados no shopping funcionam em horário normal, das 7h às 21h. As lojas não abrem.

Shopping Aeroclube - As lojas não abrem, mas o cinema funciona em horário normal.

| Supermercados |

Atacadão - As lojas de Cajazeiras, Barros Reis e Lauro de Freitas, não vão funcionar.

Atakadão Atakarejo - Não informou

Bompreço - Todas as lojas da capital estarão fechadas. Apenas os estabelecimentos do interior do Estado funcionam normalmente.

Extra - As lojas não funcionam na segunda-feira, 20.

Barbosa - As lojas estarão fechadas. As atividades serão retomadas na terça, dia 23.

Makro - As lojas de Pirajá e do Iguatemi não funcionam.

Sams Club - Não funciona na segunda-feira.

Perini - A delicatessen funciona normalmente das 6h às 22h. As unidades do Salvador Shopping e dos shoppings Barra, Paralela e Iguatemi estarão abertas de acordo com o horário de funcionamento das praças de alimentação dos shoppings. Já a loja da Vasco da Gama abrirá às portas das 6h30 às 22h.

Hiperideal - Todas as lojas vão estar fechadas.

|Serviços |

Escolas - As instituições estaduais, municipais e particulares funcionam normalmente nesta segunda.

Comércio - O comércio varejista de rua não vai funcionar.

Correios - As agências funcionam em horário normal.

Salvador Card - O posto de recarga do Iguatemi funciona de 7h às 20h, já o do Comércio e da Lapa, funcionam de 7h às 20h.

Bancos - As agências vão funcionar em horário normal, somente as que ficam em shopping terão horário diferenciado a depender de cada estabelecimento comercial.

Hemoba - Funciona em horário normal, das 7h30 às 18h30.



Simm - Funciona em horário normal, das 8h às 17h.

SineBahia - Funciona em horário normal, das 8h às 17h.

SAC - As nove unidades do SAC em Salvador e Região Metropolitana não funcionam na segunda-feira.

