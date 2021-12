Confira o que funciona no feriado de Corpus Christi em Salvador

Nesta quinta-feira, 15, é comemorado o Dia de Corpus Christi, um feriado cristão que acontece 60 dias após o Domingo de Páscoa. Por conta disso, o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos sofrerá alteração em Salvador.

| Shoppings |

Shopping Salvador: as lojas e serviços abrirão em horários especiais. O supermercado Bompreço funcionará das 8h às 21h. A área de lazer, âncoras, megalojas e praça de alimentação das 12h às 21h. Demais lojas e quiosques das 13h as 21h. Os serviços SAC, bancos, correios e lotérica estarão fechados.

Shopping Paralela: as lojas irão funcionar de 13h às 21h. Os restaurantes, lanchonetes e atrações de lazer abrirão de 12h às 21h.

Shopping Cajazeiras - as lojas estão abertas das 13h às 21h; a praça de alimentação funcionará das 12h às 21h. Já o cinema e o Play Kids irão abrir em horários independentes..

Shopping da Bahia: funcionará normalmente de 9h às 22h.

Shopping Barra: as lojas e a praça de alimentação funcionarão das 9h às 22h. O Barra Gourmet e restaurante Madero funcionarão das 12h às 23h. O SAC estará fechado. O cinema funcionará normalmente, de acordo com o horário das sessões.

Shopping Bela Vista: as lojas estarão abertas das 13h às 21h. Já as áreas de alimentação e de lazer e o GBarbosa funcionarão das 12h às 21h.

Shopping Itaigara: as lojas e serviços não funcionarão. O supermercado Bompreço funcionará das 7h às 18h.

Shopping Outlet Premium: lojas e serviços terão funcionamento normal das 9h às 12h.

Shopping Piedade: funcionará das 13h às 19h.

Shopping Center Lapa: as lojas e quiosques funcionarão das 12h às 18h. Já a praça de alimentação e o cinema irão operar até as 20h.

Shopping Salvador Norte: as lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h. Praça de alimentação, lazer, âncores e megalojas das 12h às 21h e o Hiper Bompreço das 8h às 21h.

Shopping Pituba Parque Center: não irá funcionar.

Shopping Paseo: as lojas e a praça de alimentação funcionarão em caráter opcional das 13h às 19h.

Shopping Boulevard Camaçari: as lojas estarão abertas das 14h às 20h. A praça de alimentação das 12h às 20h, enquanto o cinema estará à disposição entre 12h e 21h.

| Supermercados |

G Barbosa: todas as lojas funcionarão em horário especial. As lojas do Iguatemi, Cabula e Lauro de Freitas funcionarão das 7h às 19h; a do Costa Azul das 7h às 21h; a da San Martin das 8h às 18h; a da Brotas das 8h às 14h; a do Pau da lima das 8h às 16h e a de Guarajuba das 8h às 21h.

Perini: as unidades da Graça, Barra e Vasco da Gama irão abrir das 6h30 às 20h, enquanto a da Pituba funcionará das 6h às 22h. Os quiosques e lojas localizados nos shoppings funcionatão de acordo com o horário dos estabelecimentos.

Extra: todas as lojas funcionarão em horário normal. O Extra da Vasco da Gama e da Rótula do Abacaxi funcionarão até as 22h, já o da avenida Paralela funcionará 24h.

Cesta do Povo: nenhuma das unidades funcionará.

Bompreço e Hiper Bompreço: funcionará normalmente das 7h às 22h, exceto as unidades que ficam localizadas em shoppings centers, que vão seguir o horário de funcionamento de cada estabelecimento.

Sam's Club: funcionará das 8h às 18h.

Maxxi Atacado: funcionará das 8h às 14h.

Todo Dia: as lojas ficarão abertas das 7h às 20h.

| Lazer |

Cinema: veja a programação de filmes no Cineinsite

Zoológico: funcionará normalmente das 8h às 17h.

Museu de Arte Moderna (MAM): funcionará das 13h às 17h.

Mercado Modelo: funcionará das 9h às 14h.

| Serviços |

SIMM: não irá funcionar.

SineBahia: não funcionará.

Bancos: não haverá atendimento nas agências bancárias na quinta. A população poderá utilizar os canais alternativos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.

Correios: todas as agências próprias e terceirizadas estarão fechadas.

Metrô: funcionará normalmente das 5h à 0h.

SAC: todos os postos da rede estarão fechados.

TRE: não funcionará no feriado nem na sexta, 16. Os serviços voltam a funcionar normalmente na segunda-feira, 19.

Hemoba: não funcionará.

Escolas públicas: as unidades escolares não funcionarão no feriado nem na sexta-feira, 16.

