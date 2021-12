Confira o que funciona no feriado da Conceição da Praia

Com o feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia, na próxima terça-feira, 8, alguns serviços e segmentos sofrem alteração no horário de funcionamento. Confira o que abre e fecha no feriado:

| Lazer |

Zoológico: Funciona das 8h30 às 17h

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): Não funciona

Museu de Arte da Bahia (MAB): Funciona normalmente

Mercado Modelo: A lojas funciona das 09h às 14h e areá de alimentação das 09h às 17h

| Shoppings |

Shopping Center Lapa: As lojas, cinema e praça de alimentação estarão abertos das 9h às 20h

Shopping Barra: As lojas, cinema e praça de alimentação funcionam das 9h às 22h. Barra gourmet 12h às 23h

Shopping Bela Vista: Não divulgou

Shopping Paralela: funciona normalmente das 9h às 22h

Shopping Piedade: funciona normalmente, das 9h às 21h

Shopping Yemanjá Trade: Não divulgou

Shopping Itaigara: funciona normalmente das 9h às 21h

Shopping Paseo Itaigara: a praça de alimentação funciona a partir das 12h, e as lojas, das 13h às 19h

Shopping da Bahia: funciona normalmente de 9h às 22h

Salvador Shopping: funciona normalmente das 9h às 22h

Salvador Norte Shopping: funciona normalmente; as lojas e quiosques das 9h às 22h. A praça de alimentação a partir das 12h

Shopping Cazajeiras: as lojas abrirão das 13h às 20h e a praça de alimentação funcionará das 12h às 20h

Outlet Premium: funciona normalmente das 9h às 21h

>>>>Confira a programação do cinemas no Cineinsite

| Supermercados |



Extra: funciona normalmente

Hiperideal: funciona normalmente

Bompreço e Hiper Bompreço: funciona entre 7h e 22h, exceto as unidades que ficam localizadas em shoppings centers, que vão seguir o horário de funcionamento de cada estabelecimento

Sam´s Club: funciona das 8h às 18h

Maxxi Atacado: funciona das 7h às 18h

TodoDia: funciona das 8h às 16h e 18h, a depender da unidade.

Mercantil Rodrigues: não divulgou.

GBarbosa: As lojas funcionam, Costa Azul e Iguatemi das 7h às 21h, Engenho Velho de Brotas e San Martins das 8h às 18h, Lauro de Freitas das 7h às 20h, Pirajá das 8h às 15h, Cabula das 7h às 18h, Pau da Lima das 7h às 19h, Horto Bela Vista em horário do shopping, Guarajuba das 8h às 18h.

Atacadão: funcionará das 7h às 18h.

Atacadão Atakarejo: funcionam apenas as lojas do Iguatemi, Estrada do Côco, Caminho de Areia, Cabula e Piatã, das 7h às 14h.

Makro: funcionará no Iguatemi, das 7h30 às 15h; no Pirajá, das 8h às 14h

Cesta do Povo: funciona normalmente

| Serviços |

Simm: não funciona nos dias 7 e 8, volta a funcionar dia 9

SineBahia: Não funciona

Salvador Card: não funciona

Bancos: não funcionam

SAC: não funciona

Comércio: funciona normalmente

Escolas estaduais: não funcionam

Repartições públicas municipais: não funciona

Repartições públicas estaduais: não funciona

Hemoba: não divulgou

Correios: não funciona

Detran-Ba: não funciona

