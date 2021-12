Confira o que funciona no feriado da Conceição da Praia

Neste domingo, 8, é comemorado o dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da Bahia. Devido aos festejos, alguns estabelecimentos mudaram o horário de funcionamento.

Lazer:

Zoológico: funciona normalmente, das 8h30 às 17h.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): Não funciona.

Museu de Arte da Bahia (MAB): funciona das 14h às 19h.

Mercado Modelo: das 9h às 14h. Os restaurantes ficam abertos até as 16h.

Shoppings:

Shopping Piedade: as lojas e a praça de alimentação abrem normalmente das 9h às 20h.

Shopping Yemanjá Trade: não funciona.

Shopping Itaigara: as lojas e praça de alimentação abrem das 10h às 18h. O cinema funciona com sessões das 14h às 20h.

Shopping Paseo: as lojas e a praça de alimentação abrem normalmente das 14h às 20h. O cinema funciona com sessões das 14h20 às 20h30.

Shopping Iguatemi: as lojas e a praça de alimentação abrem normalmente das 9h às 22h. O cinema funciona com sessões das 13h às 22h30.

Shopping Salvador: as lojas e a praça de alimentação abrem das 12h às 21h.

Shopping Salvador Norte: as lojas e a praça de alimentação abrem das 13h às 21h.

Shopping Center Lapa: as lojas abrem das 12h às 18h. Praça de alimentação das 12h às 20h.O cinema funciona no horário normal.

Shopping Paralela: as lojas e a praça de alimentação abrem das 14h às 21h. O cinema funciona com sessões das 14h a 21h.

Shopping Barra: lojas, praça de alimentação e cinema funcionam normalmente das 13h às 21h.

Outlet Premium: as lojas e praça de alimentação funcionam normalmente das 9h às 22h.

Shopping Bela Vista: as lojas, praça de alimentação e cinema funcionam das 13 às 21h.

Supermercado:

Extra: todas as lojas funcionam em horário normal. O Extra da Vasco da Gama e da Rótula do Abacaxi funcionam até 0h, já o da Avenida Paralela, funciona 24h.

GBarbosa: as lojas de Brotas e do Iguatemi abrem das 7h às 20h; Costa Azul, das 7h às 21h; San Martins das 7h às 18h; Fazenda Grande do Retiro, das 8h às 13h; Hiper Brotas, das 7 às 18h; Lauro de Freitas, das 7h às 20h; Pirajá, das 7 às 13h; Acupe de Brotas, das 7h às 18h; Cabula, 7h às 20h; Guarajuba, 7h30 às 18h; Horto, 12h às 21h.

Hiperideal: as lojas da Barra e Graça funcionam das 7h às 18h, Stella, Itapuã e Paralela das 7h às 20h, Piatã das 7h às 19h, Pituba das 6h30 às 22h.

Perini: a loja da Vasco da Gama abre das 6h30 às 22h; Pituba, das 6h às 22h; Barra, das 6h30 às 14h; Graça das 6h às 22h.

Makro: A loja do Iguatemi abre das 7h30 às 15h e a de Pirajá das 8h às 14h.

Bom Preço e Hiper Bom Preço: todas as lojas funcionam em horário normal, inclusive a loja do Rio Vermelho.

Sam's Club: a loja funciona das 8h às 18h.

Atakarejo: funciona em horário normal. Loja do Iguatemi, de 7h às 18h; Loja da Estrada do Coco, de 7h às 21h; Loja Calçada, de 7h às 13h, e loja Caminho de Areia, de 7h às 13h.

Atacadão: funciona em horário normal. Loja da Estrada do Coco, das 7h às 17h; loja da Barros Reis, de 7h às 14h.

Comércio: o comércio varejista de rua irá funcionar de acordo com a convenção entre lojistas e comerciários e o horário fica a critério dos donos de lojas. No shopping, as lojas seguem os horários estabelecidos pelo centro comercial.

