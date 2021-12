Confira o que funciona no dia de N.S. da Conceição da Praia

Nesta segunda-feira, 8 de dezembro, os soteropolitanos comemoram o Dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da Bahia. Com o festejo, o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos será alterado.

Veja o que funciona durante o Dia de Nossa Senhora da Conceição:

| Lazer |

Zoológico: funciona normalmente, das 8h30 às 17h.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): não estará aberto para visitação.

Museu de Arte da Bahia (MAB): não estará aberto para visitação.

Mercado Modelo: das 9h às 14h. Os restaurantes ficam abertos até as 16h.

| Shoppings |

Shopping Piedade: funcionamento em horário especial, das 9h às 21h.

Shopping Itaigara: funcionamento normal, das 9h às 21h.

Shopping Paseo: funcionamento normal, das 9h às 21h.

Shopping Iguatemi: lojas e áreas de lazer funcionam normalmente, das 9h às 22h. Já o cinema abre às 10h, a academia Bodytech das 9h às 14h e o Restaurante Outback das 12h às 00h.

Salvador Shopping: funcionamento normal, das 9h às 22h.

Salvador Norte Shopping: funcionamento normal, das 9h às 22h, para lojas e quiosques. Praça de Alimentação a partir das 12h.

Shopping Center Lapa: funcionamento em horário especial, das 9h às 20h.

Shopping Paralela: funcionamento em horário normal, das 9h às 22h.

Shopping Barra: funcionamento normal, de 9h às 22h.

Shopping Bela Vista: funcionamento normal, de 9h às 22h.

>> Confira a programação dos cinemas no Cineinsite

| Supermercado |

Extra: todas as lojas seguem o horário normal de funcionamento.

GBarbosa: todas as lojas seguem o horário normal de funcionamento.

Hiperideal: todas as lojas seguem o horário normal de funcionamento.

Perini: todas as lojas seguem o horário normal de funcionamento; Barra, Pituba e Graça das 6h às 22h e Vasco da Gama das 6h30 às 22h.

Makro: A unidade de Pirajá funciona das 8h às 14h e a do Iguatemi de 7h30 às 15h.

Bom Preço e Hiper Bom Preço: todas as lojas seguem o horário normal de funcionamento.

Sam's Club: funciona em horário especial, das 8h às 18h.

Atacadão: funcionamento normal, das 7h às 21h.

Atakadão Atakarejo: As lojas do Iguatemi, Caminho de Areia e Piatã funcionam em horário especial, das 7h às 20h. A loja da Calçada também tem horário especial, das 7h às 18h. Já a loja da Baixa do Fiscal estará fechada. Em Lauro de Freitas, o funcionamento é normal, de 7h às 23h.

| Serviços |

Simm: os postos não irão abrir no feriado municipal. O atendimento ao público será retomado na terça-feira, 9.

SineBahia: todas as unidades do SineBahia estarão fechadas.

SAC: todos os dez postos da capital estarão fechados. No interior, o posto SAC de Jacobina e os Pontos Cidadão de Olindina e Inhambupe também não irão funcionar.

Repartições públicas municipais: apenas os serviços essenciais estarão funcionando, com UPAs, unidades de saúde 24 horas, Defesa Civil, Codesal, Sucom, Limpurb e Salvamar.

Comércio: o comércio varejista de rua irá funcionar de acordo com a convenção entre lojistas e comerciários e o horário fica a critério dos donos de lojas. No shopping, as lojas seguem os horários estabelecidos pelo centro comercial.

Bancos: as agências não irão atender ao público.

Escolas públicas: não irão funcionar no feriado.

Hemoba: não irá funcionar em Salvador.

adblock ativo