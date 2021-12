Confira o que funciona na Semana Santa em Salvador

Por conta do feriado prolongado da Páscoa, que começa nesta sexta-feira, 25, alguns estabelecimentos como órgãos públicos, shoppings e supermercados de Salvador alteram seus horários de funcionamento.

Confira o que funciona durante a Semana Santa:

| Lazer |

Zoológico - Funciona normalmente

Mercado Modelo - Não abre na sexta-feira, 25. Já no sábado e domingo funciona normalmente

Museu de Arte Moderna (MAM) - Nesta sexta, não funciona. Sábado e domingo abrirá normalmente

Museu de Arte da Bahia (MAB) - Na quinta-feira abre das 14h às 18h. Na sexta-feira não abre. Sábado e domingo funciona normalmente

| Shoppings |

Shopping Piedade - Abre no dia 25 de março. No sábado e domingo funciona normalmente das 9h às 20h

Shopping Itaigara - Estará fechado na sexta-feira, 25. Funciona normalmente no sábado, 26, das 9h às 20h, e fecha no domingo.

Pituba Parque Center - Nesta sexta, estará fechado. No sábado, funciona normalmente de 7h às 18h. Fechado no domingo

Shopping Paseo - Na sexta-feira, dia 25, as lojas estarão fechadas e a praça de alimentação abrirá. No sábado, 26, funciona normalmente, das 9h às 21h. Já no domingo, 27, as lojas e serviços abrem em caráter opcional, das 13h às 19h, e a praça de alimentação abrem em caráter optativo, a partir das 12h.

Outlet Premium - Na sexta-feira, sábado e domingo, das 9h às 21h

Shopping da Bahia - Na sexta-feira, 25, as lojas ficarão fechadas e o Multiplex funciona a partir das 10h. A área de lazer e as praças de alimentação funcionam das 12h às 21h. No sábado, 26, abre normalmente. Já no domingo, 27, as lojas funcionam das 13h às 21h e a área de lazer e as praças de alimentação das 12h às 21h

Salvador Shopping - Na Sexta-feira, 25, funcionam as lojas Americanas, Le Biscuit, Drogasil e Farmácia Sant'Ana, além da praça de alimentação e área de lazer. As demais lojas ficam fechadas. No sábado e domingo funciona normalmente

Shopping Salvador Norte - Na sexta-feira, abrem as lojas Americanas, Le Biscuit, Cacau Show, Bmart, Farmácia Sant'Ana, Drogasil e a Feira de Artesanato das 12h às 21 horas. As demais lojas estarão fechadas. No sábado e domingo funciona normalmente

Shopping Center Lapa - Na sexta-feira santa, 25, todas as lojas estarão fechadas, com exceção das Lojas Americanas que funciona das 9h às 14h. No sábado, dia 26, funciona normalmente. Já no domingo, 27, apenas as Lojas Americanas abrem das 12h às 18h, enquanto a praça de alimentação e os cinemas funcionarão das 12h às 20h.

Shopping Barra - Na sexta-feira da Paixão, 25, as lojas estarão fechadas, a Praça de Alimentação abrirá das 12h às 21h. No sábado e domingo funcionará normalmente.

Shopping Bela Vista - Na sexta-feira, 25, as lojas estarão fechadas, com exceção das Lojas Americanas, Farmácia Santana, Super Popular e o GBarbosa, que estarão abertas no mesmo horário das áreas de alimentação e lazer, das 12h às 21h. Já no sábado e domingo funciona normalmente.

Shopping Paralela - Na sexta-feira, 25, não funciona, mas terá a praça de alimentação aberta das 12h às 21h. Sábado e domingo funciona normalmente.

Shopping Cajazeiras - Na sexta-feira, 25, não funciona. Já no sábado e domingo funciona normalmente

| Supermercados |

Extra - Ainda não foi divulgado

Hiperideal - Na sexta-feira, 25, funciona na Pituba das 7h às 20h, as demais das 7h às 18h. No sábado e domingo funciona normalmente

Bompreço e Hiper Bompreço - Na sexta-feira, 25, as lojas vão funcionar das 7h às 22h, e no sábado e domingo funcionam normalmente. As unidades que ficam localizadas em shoppings centers seguem o horário de funcionamento de cada estabelecimento

Sam´s Club - sexta-feira funciona de 8h às 18h, sábado e domingo funciona normalmente

Maxxi Atacado - Funciona das 7h às 14h na sexta-feira, 25. No sábado e domingo o funcionamento é normal

TodoDia - Funciona entre 7h e 21h na sexta-feira, 25. Já no sábado e domingo horário é normal

Mercantil Rodrigues - Na sexta-feira, 25, as lojas da Calçada e de Ogunjá abrem de 7h às 14h, e em Pirajá de 8h às 14h. Já no sábado e domingo todas as lojas funcionam normalmente

GBarbosa - Na sexta-feira, 25, as lojas Costa Azul, Hiper Iguatemi , Pau da Lima, Cabula, funciona das 07 às 19h. Já a lojas de Brotas funciona das 08h às 14h, Hiper San Martin das 08h às 19h, Lauro de Freitas das 07h às 20h, Guarajuba das 08h às 20h, e a do Horto Bela Vista funciona de a cordo com horário do shopping

| Serviços |

Correios - Na sexta-feira, 25, as agências estarão fechadas. As agências que abrem no sábado funcionam normalmente. Quanto à rede própria, somente a agência Shopping Paralela estará aberta.

SAC - Ainda não foi divulgado

Hemoba - na sexta-feira, 25, não funciona. Já no sábado, das 7h30 às 12h30

SineBahia - Não funciona

Simm - Não funciona

