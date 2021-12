Confira o que funciona em Salvador no feriado do dia 8 de dezembro

Nesta sexta-feira, 8, é celebrado o dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, a padroeira da Bahia. Por conta disso, alguns estabelecimentos comerciais, bancos e órgãos públicos da capital baiana irão funcionar em horários especiais. Confira!

| Shoppings |

Shopping Paralela: as lojas, praça de alimentação e áreas de lazer irão funcionar normalmente das 9h às 22h. O SAC estará fechado. Já o cinema irá funcionar de acordo com o horário das sessões.

Shopping da Bahia: funcionará normalmente, das 9h às 22h. O espaço de lazer Noelândia ficará aberto das 10h às 20h30 e academia Bodytech abrirá das 9h às 14h.

Shopping Center Lapa: funcionará em esquema especial, das 9h até às 20h.

Shopping Barra: lojas e praça de alimentação abrirão de 9h às 22h. O restaurante Barra Gourmet irá funcionar das 12h às 23h. O SAC estará fechado e o cinema funcionará normalmente.

Shopping Salvador: funcionará normalmente, das 9h às 22h.

Shopping Bela Vista: as lojas, praça de alimentação e espaços de lazer funcionarão normalmente, das 9h às 22h. Já a academia Alpha Fitness abrirá em horário especial, das 9h às 13h, e o SAC estará fechado. As salas de cinemas funcionarão de acordo com o horário das sessões.

Outlet Premium: as lojas e a praça de alimentação irão funcionar das 9h às 22h.

Salvador Norte Shopping: irá funcionar no horário normal, das 9h às 22h.

Shopping Cajazeiras: as lojas irão funcionar das 13h às 21h. A praça de alimentação abrirá das 12h às 21h. Já as salas de cinema funcionarão de acordo com a programação dos filmes no Cineinsite.

Shopping Itaigara: funcionará normalmente, das 9h às 21h.

Pituba Parque Center: não irá funcionar.

Shopping Piedade: abrirá das 9h às 18h.

| Lazer |

Cinema: veja a programação de filmes no Cineinsite.

Zoológico: funcionará normalmente das 8h30 às 17h.

Museu da Misericórdia: abrirá das 13h às 17h.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): não funciona.

Mercado Modelo: abrirá das 9h às 14h. Os restaurantes funcionarão até as 16h.

| Supermercados e Lojas |

Bompreço, Hiper Bompreço e Walmart (antigo Hiper): funcionarão das 7h às 22h, exceto as unidades localizadas em shoppings centers, que vão seguir o horário de funcionamento de cada estabelecimento.

Perini: as unidades da Graça, Vasco da Gama e Barra abrem das 6h30 às 20h. Já a unidade da Pituba abrirá das 6h30 às 21h. Os demais espaços da rede seguem os horários dos respectivos shoppings.

Sam´s Club: irá funcionar das 8h às 18h.

Maxxi Atacado: funcionará das 7h às 18h.

Todo Dia: as lojas funcionarão das 8h às 16h.

GBarbosa: todas as lojas funcionarão normalmente, nos seus respectivos horários.

Mercantil Rodrigues: as lojas da Calçada, Ogunjá e Pirajá irão funcionar das 7h às 18h.

Atakadão Atakarejo: as unidades do Iguatemi, Boca do Rio, Caminho de Areia, Cabula, Piatã e Amaralina funcionarão das 7h às 20h. A de Lauro de Freitas, das 7h às 23h e da Calçada, das 7h às 18h.

Ferreira Costa: funcionará de 9h às 19h.

Assaí: as lojas da Calçada e de Paripe ficarão abertas de 7h às 18h.

Extra: o Paralela funciona 24h. Já as lojas da Vasco e Rótula, abrirão das 7h às 22h.

Pão de Açucar: a unidade do Costa Azul funcionará das 7h às 21h. A do Shopping da Bahia irá abrir das 12h às 21h.

Mercado do Rio Vermelho: os boxes estarão abertos das 7h às 14h. Já a praça de alimentação funcionará das 7h às 17h.

Lojas Casas Bahia: todas as unidades funcionarão até às 14h, exceto as dos shoppings centers que irão abrir de acordo com o horário dos centros comerciais.

| Serviços |

Simm / SineBahia: não funciona.

Salvador Card: os postos das estações Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte funcionarão em horário especial, das 6h às 18h. Já os postos do Comércio, Lapa e Cajazeiras não irão funcionar, retomando as atividades apenas na segunda. Somente o posto da Lapa funcionará no sábado, 9, das 7h às 18h, mas fecha novamente no domingo, 10. Os postos terceirizados instalados nos principais shopping da cidade obedecem à programação de cada centro comercial.

SAC: as unidades da rede SAC estarão fechadas.

Correios: todas as agências próprias e terceirizadas dos Correios localizadas em Salvador e Simões Filho estarão fechadas.

Comércio: não divulgou.

Hemoba: não funciona.

Escolas públicas: as unidades escolares da capital baiana não funcionarão.

adblock ativo