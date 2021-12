Confira o que funciona em Salvador no feriado deste sábado

No sábado, 8, é celebrado o feriado em homenagem ao dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, padroeira da Bahia. Em razão disso, alguns estabelecimentos comerciais, bancos e órgãos públicos em Salvador alteram seus horários de funcionamento neste dia. Confira!

|Lazer|

Zoológico - Funcionamento será normal, das 8h30 até 17h.

Museu de Arte Moderna da Bahia - Não funciona.

Parque da Cidade – Funciona das 6h às 18h.

Mercado Modelo - Funciona das 8h às 14h.

Mercado do Rio Vermelho - Os boxes do Mercado do Rio Vermelho / Ceasinha irão funcionar das 7h às 14h. Já a praça de alimentação estará aberta das 7h às 16h.

|Shoppings|

Shopping Cajazeiras - Lojas abertas das 13h às 20h. Praça de Alimentação: 12h às 21h e cinema com sessões normais.

Shopping Piedade - Funcionamento normal das 9h às 20h.

Salvador Norte Shopping - Funcionará normalmente, das 9h às 22h.

Salvador Shopping - Funcionará em horário normal, das 9h às 22h.

Shopping Barra - Funcionamento normal das 9h às 22h. Barra Gourmet, Madero e Mamma Jamma têm horário estendido a partir das 12h às 00h e a Slimelândia (Oficina de Slime) funcionamento normal das 9h às 22h.

Shopping Paseo - Lojas e serviços com funcionamento opcional das 9h às 19h, Praça de Alimentação com funcionamento opcionalmente a partir das 12h e cinema com horário normal, conforme a programação.

Shopping da Bahia - Lojas e praça de alimentação abrem normalmente, das 9h às 22h. Os cinemas funcionam a partir das 10h. O SAC e os bancos estarão fechados.

|Supermercados|

Walmart, Bompreço e Hiper Bompreço – 7h às 22h

Maxxi Atacado – 8h às 14h

Sam´s Club – 8h às 21h

TodoDia - 7h às 14h

Extra Paralela - 24h

Extra Vasco - 07h às 22h

Extra Rótula - 07h às 22h

|Serviço|

Banco - As agência já estarão fechadas, mas os terminais de auto-atendimento funcionam normalmente.

Órgãos públicos municipais - Funcionam apenas o serviços considerados essenciais como os de saúde, limpeza e fiscalização da poluição sonora.

Órgãos públicos estaduais – Funcionam apenas os serviços considerados essenciais, como policiamento, atendimento médico em prontos-socorros e hospitais públicos e serviços administrativos.

SAC - As unidades do SAC não abrem.

| Telefones úteis |

Samu - 192

Corpo de Bombeiros - 193

Polícia Militar - 190

Polícia Civil - 197

Defesa Civil - 199

Hemoba - (71) 3116-5664

Coelba - 0800-0710800

Embasa - 0800-555195

Transalvador - 156

Centro Antiveneno da Bahia - (71) 3387-4343

Sucom (denúncias de poluição sonora) - (71) 2201-6900

| Hospitais |

Roberto Santos - (71) 3117-7500

Geral do Estado - (HGE) 3356-2299

Ernesto Simões - (71) 3117-1661 | 3117-1668

São Jorge - (71) 3316- 8600

Geral de Itaparica - (71) 3631-1224

Manoel Vitorino (obstetrícia) - (71) 3117-1410 | 3117-1417

