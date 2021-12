Confira o que funciona em Salvador no feriado de Finados

Em virtude do feriado do Dia de Finados, que acontece nesta quinta-feira, 2, alguns estabelecimentos e serviços públicos irão alterar o horário de funcionamento. Confira

| Shoppings |

Shopping Paralela: as lojas ficam abertas somente das 13h às 21h, enquanto as áreas de alimentação e lazer funcionarão das 12h às 21h. O SAC estará fechado. Quem quiser aproveitar para ir ao cinema, pode conferir a programação no Cineinsite.

Shopping da Bahia: as lojas funcionarão das 13h às 21h; a praça de alimentação, o Planeta Criança e o Pão de Açucar ficarão abertos das 12h às 21h; Playland das 12h às 22h; Bodytech das 9h às 14h; e o cinema funcionará a partir das 12h30. Não terá sessões saideiras.

Boulevard Shopping Camaçari: a praça de alimentação e as lojas Renner e Riachuelo estarão abertas das 12h às 20h. O cinema funcionará das 12h até às 21h, enquanto as demais lojas abrirão entre 14h e 20h.

Shopping Center Lapa: todas as lojas e quiosques irão funcionar das 12h às 18h e a praça de alimentação ficará aberta até às 20h.

Shopping Barra: as lojas funcionarão das 13h às 21h; praça de alimentação das 12 às 21h; Barra Gourmet das 12 às 23h. O SAC estará fechado e o cinema terá funcionamento normal.

Shopping Salvador: as principais lojas (Americanas, C&A, Riachuelo, Livraria Cultura, Renner, Leader, Etna e Casas Bahia) e a praça de alimentação funcionarão das 12h às 21h. Já as outras lojas e quiosques das 13h às 21h. O Bompreço funcionará das 8h às 21h; Game Station das 11h às 21h; SAC, Correios, lotérica e bancos estarão fechados; O cinema irá abrir das 11h às 22h.

Shopping Bela Vista: as lojas funcionarão das 13h às 21h, enquanto que a praça de alimentação e os espaços de lazer abrirão das 12h às 21h. Já a academia Alpha Fitness abrirá das 9h às 13h. O SAC estará fechado. As salas de cinemas funcionarão de acordo com o horário das sessões.

Outlet Premium: funcionará das 9h às 21h.

Salvador Norte Shopping: as lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h, enquanto a área de alimentação e espaços de lazer abrirão das 13h às 21h. O Hiper Bompreço estará aberto das 8h às 21h. As agências bancárias estarão fechadas.

Shopping Cajazeiras: as lojas e o Playkids funcionarão das 13h às 21h. A praça de alimentação das 12h às 21h e o cinema das 13h30 às 21h.

Shopping Itaigara: as lojas e serviços estarão fechados. Já o Bompreço funcionará das 7h às 18h.

Pituba Parque Center: não funcionará.

Shopping Paseo: as lojas e os serviços funcionarão, em caráter opcional, das 13h às 19h. A praça de alimentaçãofuncionará a partir das 12h. Já o cinema abrirá em horário normal, de acordo com as sessões.

Shopping Piedade: não funcionará.

| Lazer |

Cinema: veja a programação de filmes no Cineinsite

Zoológico: funcionará normalmente das 8h30 às 17h.

Museu da Misericórdia: irá funcionar das 13h às 17h.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM): funcionará normalmente das 13h às 18h.

Museu de Arte da Bahia (MAB): irá funcionar das 14h às 18h.

Mercado Modelo: abrirá das 9h às 14h. Os restaurantes funcionarão até às 16h.

| Supermercados |

Bompreço: todas as unidades abrirão em horário normal, das 7h às 22h, exceto as lojas que ficam localizadas em shoppings centers, que vão seguir o horário de funcionamento de cada estabelecimento.

Perini: as unidades da Pituba e da Graça abrirão das 6h às 22h. Já a da Barra e Vasco da Gama, de 6h30 às 20h. Os demais espaços da rede seguem os horários dos respectivos shoppings.

Sam´s Club: funcionará das 8h às 18h.

Maxxi Atacado: irá funcionar das 8h às 14h.

Todo Dia: as unidades abrirão das 7h às 18h.

Walmart (antigo Hiper Bompreço): funcionará das 7h às 22h.

GBarbosa: as lojas funcionarão normalmente de 7h às 19h..

Mercantil Rodrigues: as unidades da Calçada, Ogunjá e Pirajá funcionarão das 7h às 18h. Já a de Lauro de Freitas irá funcionar das 7h às 19h.

Atakadão Atakarejo: as unidades do Iguatemi, Boca do Rio, Caminho de Areia, Cabula e Piatã funcionarão das 7h às 20h; Lauro de Freitas de 7h às 21h; Calçada das 7h às 14h; Amaralina das 7h às 18h. Já a loja da Baixa do Fiscal não abrirá.

Ferreira Costa: funcionará das 9h às 19h.

Assaí: não divulgou.

Extra: não divulgou.

Mercado do Rio Vermelho: os boxes funcionarão das 7h às 14h. Já a praça de alimentação funcionará das 7h às 17h.

| Serviços |

Simm / SineBahia: não divulgou.

Salvador Card: os postos das estações Acesso Norte, Pirajá e Mussurunga funcionarão em horário especial, das 6h às 18h. As demais unidades estarão fechadas. Já os postos terceirizados, instalados nos principais shoppings, obedecem a programação de cada centro comercial.

SAC: não divulgou.

Repartições públicas: não funcionarão.

Correios: todas as agências próprias e terceirizadas estarão fechadas.

Comércio: não divulgou.

Bancos: não haverá atendimento nas agências bancárias.

Hemoba: não funcionará.

Escolas públicas: as unidades escolares não funcionarão.

