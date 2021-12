Confira o que funciona em Salvador no Dia dos Comerciários

Os principais pontos de comércio de Salvador estão fechados em virtude do feriado do Dia dos Comerciários, comemorado nesta segunda-feira, 23. Confira o que funciona!

| Shoppings |

Salvador Shopping: as áreas de lazer, praça de alimentação e as farmácias Sant’Ana, Drogasil, Pague Menos e São Paulo funcionam das 12h às 21h; agências bancárias, das 10h às 15h; e Correios, das 9h às 19h. Bompreço, lojas, quiosques, lotérica e SAC não funcionam.

Shopping Paralela: as lojas estão fechadas, enquanto as áreas de lazer e alimentação funcionam das 12h às 21h. O SAC também está fechado. Quem quiser aproveitar para ir ao cinema, pode conferir a programação no Cineinsite.

Shopping da Bahia: as lojas não abrem. A praça de alimentação e a área de lazer funcionam das 12h até as 21h. Já o cinema funciona a partir das 10h.

Salvador Norte Shopping: a área de lazer, praça de alimentação, farmácia Sant'ana e Drogasil funcionam das 12h às 21h; Caixa Econômica, das 11h às 16h, e banco Itaú, das 12h às 20h. Já o Hiper Bompreço, quiosques e demais lojas estão fechados.

Shopping Barra: as lojas estão fechadas; a praça de alimentação funciona das 12h às 21h; área do Barra Gourmet, das 12h às 23h. O cinema funciona normalmente, de acordo com o horário das sessões. O SAC está fechado.

Shopping Itaigara: as lojas e o Bompreço não abrem. Já os bancos funcionam normalmente das 10h às 16h. Os restaurantes operam facultativamente.

Shopping Piedade: não funciona. O Shopping volta às atividades no horário normal na terça, 24, das 9h às 21h.

Shopping Center Lapa: as lojas não abrem. A praça de alimentação está aberta das 11h às 20h.

Shopping Boulevard Camaçari: as lojas não funcionam, porém, a praça de alimentação e a atração Magic Games estão abertas das 12h às 20h. O cinema funciona entre 12h e 22h.

Outlet Premium: as lojas estão fechadas, mas a praça de alimentação abre das 10h às 18h.

Shopping Paseo: as lojas e serviços não abrem. A praça de alimentação abre de forma opcional e, quem for abrir, vai ser a partir das 12h. O cinema funciona normalmente, de acordo com o horário das sessões.

Shopping Cajazeiras: as lojas estão fechadas, mas a praça de alimentação está aberta, das 10h às 21h; O PlayKids, das 13h às 21h; 15º Tabelionato de Notas, das 9h às 17h; laboratório Sabin, das 6h30 às 18h, e a clínica Amigo Doutor, das 7h às 18h. O cinema funciona a partir das 13h30.

| Supermercados |

Todas as lojas da rede Walmart Brasil – Walmart, Bompreço, Hiper Bompreço, TodoDia, Sam’s Club e Maxxi Atacado –, da rede Assaí e do Extra estão fechadas nesta data. O funcionamento voltará ao normal a partir desta terça-feira, 24.

| Serviços |

SAC: postos e pontos cidadão da rede estão fechados.

Bancos: funcionam normalmente.

Metrô: funcionamento normal das 5h à 0h.

Comércio: não vai funcionar.

