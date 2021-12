Confira o que funciona em Salvador no Dia dos Comerciários

Confira o que abre e o que fecha nesta segunda-feira, 17, Dia dos Comerciários.

| Comércio |

Os principais pontos de comércio de Salvador estarão fechados em virtude do feriado, como as lojas da avenida Sete de Setembro, Baixa Sapateiros, Calçada, rua Carlos Gomes e Liberdade, segundo informações do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado da Bahia (Sindilojas).

| Shoppings |

Shopping Lapa - As lojas não abrem, mas a praça de alimentação e o cinema estarão abertos das 11h até as 20h.

Shopping Piedade - Não abre nesta segunda, mas retorna as atividades normalmente na terça-feira, 18.

Shopping Paralela -As lojas estarão fechadas, mas todos os outros espaços estarão abertos de 12h às 21h, incluindo restaurantes, lanchonetes e as diversas opções de lazer e entretenimento oferecidas.

Shopping da Bahia - Todas as lojas fechadas, mas o cinema funciona a partir das 10h. Praça de alimentação, Planeta Criança e Playland funcionam das 12h às 21h; Pão de Açúcar: Fechado; Assaí: Fechado; Extra: Fechado

Salvador Norte Shopping - Só funcionam a área de lazer (cinema e sala de jogos) e a praça de alimentação, das 12h às 21h. Todas as lojas e quiosques estarão fechados; banco:Caixa Econômica das 11h às 16h.

Shopping Barra - Cinema funciona das 9h às 22h; o Barra Goumet, das 12h às 23h; e a praça de alimentação, das 12h às 21h. Demais serviços oferecidos pelo shopping estarão fechados, inclusive o SAC.

Shopping Itaigara - As lojas estarão fechadas. A praça de alimentação funcionará em horário facultativo, os bancos funcionarão normalmente e a atração infantil Play Ball estará disponível das 10h às 16h;

Shopping Boulevard 161 - Todas as lojas estarão fechadas. Apenas o restaurante Top Halls funciona das 11h30 às 15h

Pituba Parque Center - Centro comercial funciona normal das 7h às 21h; praça de alimentação, das 9h às 18h; Banco: Santander das 10h às 16h

Shopping Estrada do Coco - Lojas e praça alimentação fechados; apenas a sala de clínicas funcionará das 8h às 18h

Shopping Sumaré - Apenas o cartório funcionará das 8h às 15h; a loteria, praça de alimentação e a loja Chocolates Brasil funcionarão das 9h às 15h.

Outlet Premium - O Outlet Premium Salvador terá funcionamento especial no feriado do Dia do Comerciário. As lojas estarão fechadas, mas a praça de alimentação estará aberta. O shopping fica no km 12,5 da Estrada do Coco, no último retorno antes do pedágio.

Shopping Paseo - Todas as lojas estarão fechadas. Os serviços de alimentação terão funcionamento a partir das 9h. Já o cinema irá operar normalmente.

Shopping Cajazeiras - A Praça de Alimentação funcionará das 12h às 21h. Já o espaço infantil Play Kids e as salas de cinema Cinesercla estarão abertos em horários independentes. As lojas estarão fechadas.

Comercial Ramos e Ferreira Costa - Estarão fechados.

| Supermercados |

Todo Dia, Extra, Bompreço, Hiper Bompreço, G Barbosa e Mercantil Rodrigues estarão fechados.

| Lazer |

Zoológico - não divulgou funcionamento.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) - não funciona às segundas-feiras.

Museu de Arte da Bahia (MAB) - não divulgou funcionamento.

Mercado Modelo - funcionamento até às 14h.

