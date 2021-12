Confira o que funciona em Salvador durante o São João

Os festejos de São João, comemorados na sexta-feira, 23, e no sábado, 24, irão alterar o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais e serviços públicos em Salvador.

>> Veja o que irá funcionar durante o período junino

| Shoppings |

Shopping Salvador: Na sexta-feira, 23, véspera de feriado, as lojas, quiosques, bancos, lotéricas e praças de alimentação funcionarão das 10h às 22h. O Bompreço ficará aberto das 7h às 19h. A partir das 18h, a praça de alimentação funcionará, em caráter opcional, até as 22h.

No sábado, 24, as Americanas, Le Biscuit, Mercado Orgânico e Farmácias (Drogasil, Pague Menos, Sant’Ana) funcionarão das 12h às 20h. A área de lazer de 12h às 22h. O Bompreço abrirá de 8h às 20h. A praça de alimentação funcionará, em caráter opcional, das 12h às 18h. As demais lojas, quiosques, SAC, bancos, Correios e lotérica estarão fechados.

Shopping Paralela: Na sexta-feira, 23, o shopping estará aberto das 9h às 17h.

Já no sábado, 24, as lojas fecharão, enquanto os serviços de alimentação e lazer estarão à disposição dos clientes das 12h às 21h. O cinema UCI Orient Paralela segue programação própria divulgada no site.

Shopping Cajazeiras: Na sexta-feira, 23, as lojas e a praça de alimentação estarão abertas, respectivamente, a partir das 9h e 10h, e seguirão em funcionamento até as 17h.

No sábado, 24, a praça funcionará das 12h às 21h e as lojas estarão fechadas. O Play Kids estará aberto das 12h às 21h, na sexta e no sábado.

Shopping da Bahia: Na sexta-feira, 23, as lojas, praças de alimentação e áreas de lazer (Playland e Planeta Criança) estarão abertas das 9h às 17h. A academia Bodytech abrirá na sexta, das 6h às 18h.

No sábado, 24, as lojas estarão fechadas e as praças de alimentação e a área de lazer funcionarão das 12h às 21h.

Shopping Pituba Parque Center: Na sexta-feira, 23, funciona das 7h às 16h. No sábado, 24, não abre.

Shopping Barra: Na sexta-feira, 23, as lojas e a praça de alimentação ficarão abertas das 9h às 17h. O Barra Gourmet e restaurante Madero funcionarão das 12h às 18h. O SAC estará fechado.

No sábado, 24, a praça de alimentação, o Barra Gourmet e restaurante Madero funcionarão das 12h às 21h. As lojas e o SAC estarão fechados.

Shopping Bela Vista: Na sexta-feira ,23, as lojas e as áreas de alimentação e lazer funcionarão das 9h às 18h.

Já no sábado, 24, as lojas estarão fechadas, enquanto que as praças de alimentação e as áreas de lazer abrirão das 12h às 21h. O GBarbosa seguirá o horário das operações das praças de alimentação e de lazer.

Shopping Outlet Premium: Na sexta-feira, 23, e no sábado, 24, as lojas e praça de alimentação estarão abertas das 9h às 18h.

Shopping Piedade: Na sexta-feira, 23, o shopping abrirá das 9h às 18h. No sábado, 24, estará fechado.

Shopping Center Lapa: Na sexta-feira,23, todas as operações funcionarão das 9h às 17h.

No sábado, 24, todo o shopping estará fechado. Já no domingo, 25, apenas a praça de alimentação e o cinema funcionarão das 12h às 20h. As atividades serão retomadas na segunda-feira, 26, a partir das 9h.

Shopping Salvador Norte: Na sexta-feira, 23, lojas, quiosques, bancos e praça de alimentação funcionarão das 9h às 18h. O Hiper Bompreço abrirá das 8h às 22h. A área de lazer funcionará das 12h às 18h. A partir das 18h, as praças de alimentação e a área de lazer funcionarão, em caráter opcional, até as 22h.

No sábado, 24, o Hiper Bompreço funcionará das 8h às 21h. As áreas de lazer abrirão das 12h às 22h e a praça de alimentação funcionará, em caráter opcional, das 12h às 18h. Demais lojas, quiosques e bancos estarão fechados.

Shopping Itaigara: Na sexta-feira, 23, funcionará das 9h às 16h. Já no sábado, 24, as lojas e serviços estarão fechados. Somente o Bompreço estará aberto das 7h às 18h, na sexta e no sábado.

Shopping Paseo: Na sexta-feira, 23, as lojas, praça de alimentação e serviços funcionarão das 9h às 16h.

Já no sábado, 24, as lojas estarão fechadas e a praça de alimentação funcionará, em caráter opcional, das 12h às 19h.

| Supermercados |

G Barbosa: Na sexta-feira, 23, as unidades do Iguatemi, Cabula, Costa Azul e de Lauro de Freitas (cidade na Região Metropolitana de Salvador), das 7h às 19h; a de Brotas, das 7h30 às 19h; a do San Mantin e Guarajuba (na Linha Verde), das 8h às 19h; e a de Pau da Lima, das 7h30 às 19h (atualizado na quinta, 22).

No sábado, 24, as lojas do Iguatemi, Costa Azul e Lauro de Freitas abrirão das 7h às 18h (atualizado na quinta, 22); as do San Martin e Guarajuba, das 8h às 18h; a do Cabula, das 7h às 18h; a de Brotas, das 7h30 às 14h; e a de Pau da Lima, das 7h30 às 18h.

Perini: Na sexta-feira, 23, todas as unidades funcionarão normal. Já no sábado, 24, as lojas da Barra, Pituba e Vasco da Gama (Master) abrirão das 6h às 20h. A unidade da Graça, das 6h30 às 20h.

No domingo, 25, as unidades da Barra e Vasco funcionarão das 6h às 20h; a loja da Graça, das 6h30 às 20h; e a unidade Pituba, das 6h às 22h. Já as lojas localizadas nos shoppings funcionarão de acordo com o horário dos estabelecimentos.

Mercantil Rodrigues: As lojas funcionarão normalmente na sexta-feira, 23. Já no sábado, 24, as unidades da Calçada, Ogunjá, Pirajá e Lauro de Freitas abrirão das 7h às 15h (atualizado na quinta, 22).

Bompreço e Hiper Bompreço: Na sexta-feira, 23, terá funcionamento normal. No sábado, 24, as lojas também irão funcionar normalmente das 7h às 22h, exceto as unidades que ficam localizadas em shoppings centers. Estas irão seguir o horário de funcionamento de cada estabelecimento.

Sam's Club: Na sexta-feira, 23, a loja funcionará normalmente. No sábado, 24, funcionará das 8h às 18h.

Maxxi Atacado: Na sexta-feira, 23, as lojas abrirão normalmente. Já no sábado, 24, as unidades funcionarão das 8h às 14h.

Todo Dia: Na sexta-feira, 23, as lojas funcionarão normalmente. No sábado, 24, todas as unidades ficarão abertas das 7h às 20h.

| Lazer |

Cinema: Veja a programação de filmes no Cineinsite.

Zoológico: Ainda não divulgou.

Museu de Arte Moderna (MAM): Ainda não divulgou.

Museu da Misericórdia: Não funcionará no período junino. As atividades só retornarão na terça-feira, 27.

| Serviços |

Correios: Todas as agências, próprias e terceirizadas, estarão fechadas.

Bancos: Não divulgou.

Hemoba: Na sexta-feira, 23, funcionará normalmente das 7h30 às 18h30. Já no sábado, 24, as unidades não funcionarão.

Escolas públicas: Entrarão em recesso a partir de quinta-feira, 22. As aulas retornarão no dia 3 de julho.

adblock ativo