Confira o que funciona em Salvador durante a Semana Santa

Por conta do feriado da Semana Santa (entre sexta-feira, 14, e domingo, 16), os órgãos públicos, shoppings, supermercados e demais estabelecimentos comerciais e de lazer de Salvador e região metropolitana (RMS) alteram seus horários de funcionamento. Em alguns locais, os horários são modificados desde a quinta, 13. Confira abaixo o que funciona durante o período:

| Lazer |

Zoológico: funciona normalmente das 8h30 às 17h. Na segunda, 17, estará fechado para menutenção.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA): na sexta-feira, 14, não vai funcionar. O final de semana ainda não tem horários definidos.

Mercado Modelo: na sexta, 14, não funciona. Já no sábado, 15, e no domingo, 16, funciona no horário normal.

Galeria Acbeu: fechada a partir de quinta-feira, retomando as atividades na segunda. No retorno, o público poderá conferir no espaço a mostra do artista visual Geisiel Ramos, Imanências do Toque, onde apresenta trabalhos reunidos por séries de desenhos em pequenos e médios formatos, elaborados em grafite sobre papel.

| Shoppings |

Shopping Center Lapa: na sexta, 14, todas as operações estarão fechadas. No sábado, 15, todas as lojas e quiosques funcionam das 9h às 20h. Já no domingo, 16, as unidades das Lojas Americanas terão expediente das 12h às 18h, enquanto a praça de almentação e cinema funcionarão das 12h às 20h.

Shopping Piedade: na sexta, 14, não funciona. No sábado, 15, abrirá das 9h às 20h. No domingo, 16, somente as Lojas Americanas funcionarão das 9h às 16h.

Shopping Paseo Itaigara: na sexta, 14, as lojas e servições não abrirão. A praça de alimentação terá funcionamento opcional das 12h às 21h. No sábado, 15, funciona normalmente das 9h às 21h. Já no domingo, 16, lojas e serviços funcionam em caráter opcional. A praça de alimentação também abre opcionalmente das 12h às 21h. As salas de cinema terão funcionamento normal, de acordo com a programação dos filmes em exibição.

Shopping Itaigara: sexta, 14, as lojas estarão fechadas, somente o Bompreço funciona de 7h às 18h. No sábado, 15, as lojas funcionam normalmente de 9h às 20. O Bompreço também funcionará normalmente das 7h às 22h. Domingo, 16, as lojas não abrirão, apenas o restaurante Terraço de 11h às 15h e o Bompreço das 7h às 18h.

Salvador Shopping: na sexta, 14, o Bompreço funciona de 7h as 21h, as áreas de lazer das 11h às 21h e a praça de alimentação das 12h às 21h. O Espaço Gourmet tem horário de fechamento independente do shopping e o Mercado Orgânico, Le Biscuit, Lojas Americanas, Drogasil, Farmácia Sant’Ana e Pague Menos das 12h às 21h. Demais lojas e quiosques ficarão fechados. No sábado, 15, o shopping funciona normalmente das 9h às 22h. Domingo, 16, o funcionamento será das 12h às 21h.

Shopping da Bahia: sexta, 14, as lojas estarão fechadas. A praça de alimentação abre das 12h às 21h, o UCI Orient funciona a partir das 10h, o Playland e o Planeta Criança abrem das 12h às 21h. No sábado, 15, o shopping volta a funcionar normalmente, das 9h às 22h. No domingo, 16, as lojas abrem das 13h às 21h, a praça de alimentação funciona das 12h às 21h, o UCI Orient abre a partir das 10h, o Playland e o Planeta Criança abrem das 12h às 21h.

Shopping Paralela: na sexta, 14, as lojas estarão fechadas, mas a praça de alimentação e os espaços de lazer e cinema funcionam de 12h às 21h. No sábado, 15, o shopping retoma suas atividades e abre normalmente das 9h às 22h. Já no domingo, 16, o centro de compras funciona de 12h às 21h.

Shopping Barra: na sexta, 14, as lojas estarão fechadas, mas a praça de alimentação abre das 12h às 21h. No sábado, 15, as lojas e a praça de alimentação abrem das 9h às 22h. No domingo, as lojas abrem das 13h às 21 e a praça de alimentação das 12h às 21h. O Barra Gourmet/Madero funciona das 12h às 23h.

Salvador Norte Shopping: durante a sexta, 14, o shopping funciona em horário especial. O Hiper Bompreço abrirá das 8h às 21h. A praça de alimentação, as Lojas Americanas, a Farmácia Sant’ana, Drogasil e Lazer (Game Station, Arena Trampolim, Parquinho Plim Plim) funcionam das 12h às 21h. O cinema abre das 14h às 21h. As demais lojas e quiosques não funcionarão. No sábado, 15, o shopping funciona normalmente das 9h Às 22h. E no domingo, 16, tem funcionamento das 12 às 21h.

Shopping Bela Vista: sexta, 14, as lojas estarão fechadas, mas as áreas de alimentação e lazer, além do GBarbosa, Farmácia Santana e Super Popular funcionarão das 12h às 21h. As Lojas Americanas abrirão das 13h às 21h. No sábado, 15, o shopping abre normalmente das 9h às 22. No domingo, 16, o funcionamento é das 13h às 21.

Shopping Cajazeiras: Na sexta, lojas e praças de alimentação estarão fechadas. Cinema funcionará das 13h30 às 21h e o Play Kids, das 12h às 21h. Já no sábado e domingo, o shopping funcionará normalmente.

Shopping Outlet Premium: Ficará aberto normalmente durante o período. O centro de compras do shopping funcionará das 9h às 21h, na sexta, no sábado e no domingo de Páscoa

| Supermercados |

Atacadão: todas as unidades irão abrir na sexta, dia 14, das 7 às 21h; no sábado, 15, das 7 às 21h e, domingo, de 7 às 18h.

Perini: as lojas estarão abertas normalmente na sexta, 14, no sábado, 15, e no domingo, 16. As unidades da Graça, Barra e Vasco da Gama irão abrir das 6h30 às 20h, enquanto a da Pituba funcionará das 6h às 22h. Os quiosques e lojas localizados nos shoppings funcionam de acordo com o horário dos estabelecimentos.

GBarbosa: na sexta, 14, as unidades funcionam nos seguintes horários:

Iguatemi: abre das 7h às 19h

Costa Azul: abre das 7h às 21h

San Martins: abre das 8h às 18h

Brotas: abre das 8h às 14h

Pau da Lima: abre 8h às 16h

Cabula: abre das 7h às 19h

Shopping Bela Vista: horário de funcionamento do centro de compras

Lauro de Freitas: abre das 7h às 20h

Guarajuba: abre das 8h às 21h

Já no sábado, 15, e no domingo, 16, as unidades funcionam normalmente.

Mercantil Rodrigues: na sexta, 14, as unidades da Calçada, Ogunjá, Pirajá e Lauro de Freitas, funcionam em horários diferenciados: das 7h às 14h. Já no sábado, 15, e no domingo, 16, as unidades abrem em horário normal.

Ferreira Costa: na sexta, 14, não funciona. No sábado, 15, as unidades funcionam de 8h às 20h. Já no domingo, 16, o funcionamento será de 8h30 às 17h30

Bompreço e Hiper Bompreço: na sexta, 14, funcionam das 7h às 22h. No sábado, 15, e no domingo, 16, abrem das 7h às 23.

Maxxi Atacado: sexta, 14, abre das 7h às 14h. No sábado, 15, funciona das 7h às 22h. Já no domingo, 16, atende das 7h às 14h.

Todo Dia: na sexta, 14, abre das 7h às 21h. No sábado, 15, e no domingo, 16, funciona das 7h às 20h.

| Serviços |

Metrô: sexta, 14, sábado, 15 e domingo, 16, todas as estações funcionarão em horário normal, das 5h à 0h.

Bancos: não haverá atendimento nas agências bancárias na sexta, 14. No sábado, 15, e no domingo, 16, não há expediente. As contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo) e carnês com vencimento marcado para a sexta-feira poderão ser pagos no próximo dia útil, sem incidência de multa.

Correios: na sexta,14, todas as agências estarão fechadas. Já no sábado,15, as agências que abrem aos sábados funcionarão normalmente. Já as agências que funcionam em órgãos públicos obedecerão aos horários de atendimento desses órgãos.

Coelba: as lojas de atendimento da Coelba e rede credenciada Coelba Serviços de todo o estado funcionam somente até a quinta-feira ,13. As atividades serão retomadas na segunda-feira ,17. As turmas de operação e o atendimento às solicitações relacionadas ao fornecimento de energia estarão funcionando normalmente neste período.

Hemoba: na sexta, 14, não haverá funcionamento. No sábado, 15, o posto de coleta na avenida Vasco da Gama abrirá normalmente, das 7h30 às 12h30. No domingo, a unidade estará fechada.

| Telefones úteis |

Samu - 192

Corpo de Bombeiros - 193

Trânsito (em caso de acidente) - 156

Polícia Militar - 190

Polícia Civil - 197

Defesa Civil - 199

Hemoba - (71) 3116-5664

Coelba - 0800-0710800

Embasa - 0800-555195

Transalvador - 156

Centro Antiveneno da Bahia - (71) 3387-4343

Sucom (denúncias de poluição sonora) - (71) 2201-6900

| Hospitais |

Roberto Santos - (71) 3117-7500

Geral do Estado - (HGE) 3356-2299

Ernesto Simões - (71) 3117-1661 | 3117-1668

São Jorge - (71) 3316- 8600

Geral de Itaparica - (71) 3631-1224

Manoel Vitorino (obstetrícia) - (71) 3117-1410 | 3117-1417

adblock ativo