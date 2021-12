Confira o que funciona durante o feriado de 2 de Julho

Nesta quinta-feira, 2, é comemorado a Independência da Bahia. Por conta disso, muitos estabelecimentos e repartições públicas não funcionarão durante o feriado. Confira o que abre e fecha neste dia na capital baiana.

| SHOPPINGS |

Shopping Piedade - Fechado.

Shopping Itaigara - Fechado.

Pituba Parque Center - Fechado.

Shopping Paseo - Funciona parcialmente a partir das 12h, a praça de alimentação. As lojas terão funcionamento opcional das 13h às 19h. Cinema normal.

Shopping da Bahia - Funciona das 9h às 22h, as lojas, praças de alimentação e área de lazer (Playland e Planeta Criança). O Multiplex abre a partir das 10h. Já a academia Bodytech funciona em horário especial, das 9h às 14h.

Salvador Shopping - Funciona das 9h às 22h.

Shopping Salvador Norte - Funciona 9h às 22 horas.

O shopping Bela Vista abrirá a partir das 9h (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE)

Shopping Center Lapa - Funciona das 12h às 18h, as lojas e os quiosques. A praça de alimentação fica aberto até as 20h. O cinema segue o funcionamento do shopping.

Shopping Paralela - Funciona das 9h às 22h, lojas, serviços de alimentação e exposição gratuita Barbie Terras Distantes. O shopping ainda oferece Arena Paintball, Game Station,Super Kart e cinema.

Shopping Barra - Funciona das 9h às 22h, as lojas e a praça de alimentação. Os restaurantes do Barra Gourmet abrem das 12h às 23h. Cinema funciona normal.

Shopping Bela Vista - Funciona das 9h às 22h.

Outlet Premiun - Funciona das 9h às 21h.

| LAZER |

Zoológico - Funciona das 8h30 às 17h.

Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) - Fechado

Zoo tem como opção as aves de rapina (Foto: Marco Aurélio Martins | Ag. A TARDE

Museu de Arte da Bahia (MAB) - A instituição não informou o horário de funcionamento.

Mercado Modelo - Funciona das 9h às 14, as lojas. Já os restaurantes abrem das 9h às 16h.

| CINEMA |

Kevin, Stuart e Bob vão procurar o vilão perfeito para os Minions (Imagem: Divulgação)

| AGENDA 2+ |

| SUPERMERCADOS |

Extra - Funciona de acordo com a unidade do bairro. Na Vasco da Gama, abre às 7h à 0h; Rótula do Abacaxi, das 7h às 22h. E na avenida Paralela, funciona 24h.

Gbarbosa - Funiona de acordo com a unidade. No Iguatemi, Pau da Lima e Cabula, abre das 7h às 22h; no Costa Azul, das 7h às 23h; na avenida San Martin, 8h às 22h; em Brotas, das 8h às 21h; em Pirajá, das 7h às 20h; e no Bela Vista , segue o horário do shopping. Em Lauro de Freitas, na RMS, funciona das 7h às 22h.



Hiperideal - Funciona de acordo com a unidade do bairro. Na Barra e na Graça, as unidades abrem das 7h às 18h; em Stela Maris e em Itapuã, funcionam das 7h às 20h; em Piatã, das 7h às 19h; na Pituba, das 6h30 às 22h. A loja da Paralela segue o horário de funcionamento do shopping.

Perini - Funciona de acordo com a unidade do bairro. Na Graça e na Vasco da Gama, abrem das 6h às 20h; na Pituba, das 6h às 22h; e na Barra, das 6h30 às 22h. As que estão localizadas nos shoppings funcionam de acordo com os horários definidos pela administração do local.

Cesta do Povo - Funciona das 8h às 14h.

Fellini Panetteria - Funciona das 7h às 21h.

Makro - Funciona das 8h às 14h, a unidade de Pirajá. Já no Iguatemi, abre das 7h30 às 15h.

Bompreço e Hiper Bompreço - Funciona das 7h e 22h.

Unidade de Lauro funcionará das 7h às 22h (Foto: Geraldo Ataíde | Ag. A TARDE | 22.10.2009)

Sam's Club - Funciona das 7h e 22h.

Maxxi Atacado - Funciona das 7h e 22h.

TodoDia - Funciona das 7h e 22h.

Mercantil Rodrigues - Funciona das 7h às 21h.

Atakadão Atakarejo - Funciona das 7h às 20h, as lojas do Iguatemi, Caminho de Areia, Cabula e Piatã; em Lauro de Freitas, abre das 07h às 21h; na Calçada, funciona das 7h às 18h; e a unidade de Nilo Peçanha estará fechada.

Atacadão - Funciona das 7h às 21h.

Ferreira Costa - Funciona das 8h às 20h30.

l SERVIÇOS l

Metrô - Não funciona.

Simm (Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza) - Fechado.

SineBahia - A instituição não informou o horário de funcionamento.

Salvador Card - A instituição não informou o horário de funcionamento.

No feriado, o Metrô de Salvador não irá funcionar (Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE)

SAC - Fechado

Comércio - Fechado.

Bancos - Fechado.

Hemoba - Funciona das 7h30 às 18h.

Escolas estaduais - Fechado.

Correios - Fechado.

Repartições públicas municipais - Funciona apenas serviços essenciais: poluição sonora (Sucom), limpeza (Limpurb), ordenamento do trânsito (Transalvador), Defesa Civil (199), Guarda Municipal e serviços de saúde (Samu 192).

Repartições públicas estaduais - Funciona apenas serviços essenciais, como Polícia Militar (190), Polícia Civil (197), Bombeiros (193) e hospitais.

