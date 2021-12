Confira o que abre e o que fecha no feriado de Corpus Christi

Nesta quinta-feira, 31 de maio, comemora-se a festa cristã de Corpus Christi. O feriado vai alterar o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais e serviços públicos de Salvador. Confira abaixo:

| Lazer |

Zoológico - Funcionará normalmente das 8:30h às 17h.

Mercado Modelo - Funciona de 9h às 14h.

Museu de Arte Moderna (MAM) - Estará fechado no feriado.

Museu de Arte da Bahia (MAB) - Não funcionará no feriado.

Museu da Misericórdia - Funcionará de 12h às 17h. E na sexta-feira, de 08h30 a 17h30.

| Shoppings |

Shopping Piedade - O Shopping estará fechado no feriado.

Shopping Itaigara - As lojas e serviços do Shopping Itaigara não funcionarão. O Bompreço estará aberto das 7h às 18h.

Shopping Cajazeiras - As lojas estarão fechadas e a praça de alimentação funcionará das 12h às 21h. Já o cinema terá sessões normais e o Play Kids funciona das 14h às 21h.

Pituba Parque Center - estará fechado.

Shopping Paseo - As lojas e serviços estarão fechados. A praça de alimentação terá horário opcional a partir das 12h e o cinema funcionará normalmente.

Outlet Premium - Lojas e praça de alimentação estarão abertas das 9h às 21h.

Shopping da Bahia - Lojas ficarão fechadas. Planeta Criança funciona de 12h às 21h e o Playland, de 12h às 21h. O cinema abrirá normalmente a partir das 9h. As praças de alimentação abrem das 12h às 21h.

Salvador Shopping - A área de lazer, alimentação, Mercado Orgânico, Le Biscuit, Lojas Americanas, Drogasil, Drogaria São Paulo, Farmácia Sant’Ana e Pague Menos abrem de 12h às 21h. O supermercado Bompreço, localizado dentro do shopping estará aberto de 8h às 21h. As demais lojas, quiosques, SAC, bancos, Correios e Lotérica estarão fechados.

Shopping Salvador Norte - Cinema, lazer e praça de alimentação funcionam das 12h às 21h. As demais lojas e quiosques estarão fechados. Hiper Bompreço funciona de 8h às 21h;

Shopping Center Lapa - As lojas estarão fechadas, exceto Lojas americanas que funciona de 09h às 18h. A praça de alimentação funcionará das 12h às 20h. Na sexta-feira, o funcionamento retoma o horário normal, das 9h às 21h.

Shopping Barra - Lojas e serviços ficarão fechados. Já a praça de alimentação, assim como a pista de patinação, terão horário especial, de 12h às 21h. O Barra Gourmet funcionará de 12 às 23h. Cinema funciona normalmente.

Shopping Bela Vista - As lojas estarão fechadas, já a Praça de Alimentação e espaços de Lazer funcionarão das 12h às 21h, assim como o supermercado GBarbosa. O SAC, a academia Alpha Fitness e o cinema funcionarão em horários independentes.

| Supermercados |

Assaí - As unidades abrirão, e cada uma terá horário diferenciado. Em Lauro de Freitas, funcionamento ocorre de 07 às 21h. Na unidade do bairro de Paripe, de 07:00 às 18:00. Na Cidade Baixa o horário é de 08:00 às 18:00.

Extra - Funcionará no feriado. A loja da Vasco da Gama e da Rótula do Abacaxi abrem às 7h e fecham 00h. A loja da Paralela funciona 24h.

Bompreço, Hiper Bompreço e Walmart - Walmart e Bompreço têm expediente normal. Horário de funcionamento é das 7h até as 22h. Já o Hiper Bompreço funciona de 7h às 20h.

Sam´s Club - Expediente normal. Horário de funcionamento é das 8h até as 19h.

Maxxi Atacado - Horário de funcionamento é das 7h até as 22h.

TodoDia - Abrem às 7h e fecham às 18h. As unidades localizadas dentro de shoppings, seguem o esquema de funcionamento do mall.

Ferreira Costa - Não funciona no feriado.

Perini - As lojas vão funcionar em horários especiais. As lojas da Barra, Vasco, Graça e Pituba abrem às 6h30 e fecham às 21h. Já as unidades localizadas nos shopping centers seguem horários de cada estabelecimento.

Mercado do Rio Vermelho - estará aberto, nesta quinta-feira. Os boxes funcionarão das 7h às 14h e a praça de alimentação das 7h às 16h.

| Serviços |

Ferry-Boat - segue funcionando com saída a cada 1h30. Operação começa às 6h, podendo ser antecipado, de acordo com a demanda. A última viagem ocorre às 23h30.

SIMM - Todos os postos estarão fechados. Na sexta-feira também não haverá funcionamento.

SineBahia - No feriado, todos os postos estarão fechados. Na sexta-feira, a unidade central não abre, e os demais postos instalados na rede SAC funcionarão normalmente.

SAC - Todos os postos estarão fechados.

Hemoba - Todas as unidades estarão fechadas.

Salvador Card - Os postos da Lapa e Comércio estarão fechadas. Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte irão funcionar das 6h às 18h. Na sexta-feira, funcionamento é normal.

Correios - Todas as agências dos Correios estarão fechadas. Na sexta-feira, o funcionamento será normal.

Bancos - O atendimento das agências bancárias não funcionarão no feriado. Na sexta-feira, o funcionamento é normal.

Postos de saúde - Não funcionam no feriado e na sexta-feira, 01.

