Confira o que abre e o que fecha em Salvador no feriado do Dia de Finados

Nesta sexta feira, 2 de novembro, comemora-se o Dia dos Finados. Com isso, o feriado vai alterar o horário de funcionamento de alguns estabelecimentos comerciais e serviços públicos de Salvador. Confira abaixo:

| Lazer |

Zoológico - Abre normalmente das 8h30 às 17h.

Museu de Arte da Bahia (MAB) - Funciona de 14h às 18h.

Museu da Misericórdia - Funciona de 12h às 17h.

Mercado do Rio Vermelho/Ceasinha - Funcionamento dos boxes será das 7h às 14h. Já a praça de Alimentação vai funcionar das 7h às 16h.

| Shoppings |

Shopping Piedade - Não funciona no feriado.

Shopping Itaigara - Não funciona no feriado.

Pituba Parque Center - Não funciona no feriado.

Shopping Paseo - Funcionará normalmente de 9h às 21h.

Shopping da Bahia - As lojas funcionarão das 13h às 21h, Praça de Alimentação e Restaurantes: 12h às 21h, UCI Orient: horário normal conforme programação, Playland / Planeta Criança: 12h às 21h.

Salvador Shopping - Funcionará em horários especiais. O Bompreço – 08h às 21h , Lazer e alimentação – 12h às 21h e Lojas e quiosques – 13h às 21h.

Shopping Salvador Norte -Abrirá normalmente. Alimentação e lazer 12h até 21h, lojas e quiosques abre 13h e fecha 21h.

Shopping Center Lapa - O cinema e a praça de alimentação abrem às 10h e seguem até às 20h. O Atacadão dos Remédios e as Lojas Americanas funcionam das 12h às 18h. Demais lojas e quiosques não terão expediente.

Shopping Barra - O cinema abrirá normalmente. Mas as lojas funcionarão das 13h às 21h , Praça de Alimentação das 12h às 21h, Barra Gourmet e Restaurante Madero – das 12h a 0h (horário estendido), Cinema – Funcionamento normal, Slimelândia (Oficina de Slime) – das 12h às 21h.

Shopping Paralela - Áreas de lazer e alimentação ficarão abertas das 12h às 21h. As lojas abrirão das 13h às 21h.

Shopping Cajazeiras - O cinema, Play Kids e restaurantes da praça de alimentação estarão abertos, funcionando no seu normal, das 13 às 21h.

Shopping Bela Vista - O cinema vai ter funcionamento independente, com horários que podem ser consultados no site do Cinépolis. As lojas estarão abertas das 13h às 21h, as áreas de alimentação e lazer vão funcionar de 12h às 21h e a rede de academias Alfa Fitness abrir de 9h às 13h. O SAC não abrirá.

O Boulevard Shopping Camaçari- O cinema segue a própria programação. A Praça de Alimentação e os espaços de lazer estarão abertos entre 12h e 20h. Já as lojas funcionam entre 14 e 20 horas, sendo que a Renner e Riachuelo abrem uma hora antes, às 13 horas.

| Supermercados |

Assaí - Paripe: 07h às 18h,Calçada: 07h às18h

Extra - Paralela: 24h, Vasco: 07h às 22h, Rótulo: 07h às 22h

Walmart - A loja do Iguatemi vai funcionar das 7 às 22 horas e a do Litoral Norte vai abrir das 7 às 20 horas;

Walmart Super - As lojas vão abrir, sendo que o horário de funcionamento varia conforme a unidade, oscilando entre 6 e 0h;

Bompreço - As lojas abrem às 7 horas, mas o horário de fechamento varia entre 18h e 22h a depender da unidade;

Hiper Bompreço - As unidades do Cabula e Garibaldi abrem das 7 às 20 horas. Já a da Bonocô funciona das 7h30 às 21 horas. As lojas de Itabuna, Vitória da Conquista e Feira de Santana abrem às 8 horas, sendo que a de Feira fecha às 21h e as demais às 20h;

Maxxi Atacado - As lojas de Pau da Lima, em Salvador, Vitória da Conquista e Itabuna vão abrir das 8 às 18 horas. A unidade de Lauro de Freitas vai funcionar das 7 às 14 horas. Já as lojas de Feira de Santana e Mares, na capital baiana, não vão abrir;

Sam's Club - Abre das 8 às 19 horas;

TodoDia - As unidades vão funcionar, sendo que o horário varia conforme a loja;

Pão de Açúcar - Shopping da Bahia: 12h às 21h, Costa Azul: 7h às 22h

Mercantil Rodrigues - Calçada, Ogunjá e Pirajá – das 7h às 18h, Lauro de Freitas – das 7h às 19h

Perini - Pituba, Vasco da Gama, Graça e Barra – das 6h30 às 21h, Costa Azul – das 7h às 15h

| Serviços |

SIMM - Estará fechado.

SineBahia - Estará fechado.

SAC - Estará fechado.

Correios - Estará fechado.

Bancos - Estará fechado.

