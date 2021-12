Confira o que abre e o que fecha em Salvador no Dia dos Comerciários

Após decisão da Justiça do Trabalho de autorizar a abertura de lojas em Salvador na próxima segunda-feira, 21, quando será comemorado o Dia dos Comerciários, o funcionamento de serviços públicos e privados na capital baiana sofrerá algumas alterações. Confira abaixo o que abre e o que fecha:

| Shoppings |

Shopping da Bahia - Funcionará normalmente. As lojas abrirão das 9h às 22h, assim como a praça de alimentação. O cinema segue a programação do UCI.

Shopping Paseo - Segue funcionamento normal. As lojas e serviços funcionam das 9h às 21h e a praça de alimentação segue o mesmo horário. O cinema funciona de acordo com programação no site da Sala de Arte (saladearte.art.br).

Salvador Shopping - Irá funcionar normalmente, das 9h às 22h. O Bompreço e as lojas C&A, Calvin Klein, Camicado, Casas Bahia, Centauro, Etna, Fast Shop, Leader, Le Biscuit, Marisa, Renner, Riachuelo e Saraiva que possuem acordo com o Sindicato dos Comerciários estarão fechadas.

Shopping Barra - O shopping vai abrir das 9h às 22h. Funcionarão a Praça de Alimentação e as lojas satélite que não abriram dia 12 de outubro (feriado de Nossa Senhora aparecida). Demais lojas estarão fechadas.

Salvador Norte Shopping - Irá funcionar normalmente, das 9h às 22h. O Hiper Bompreço e as lojas C&A, Cacau Show, Centauro, Fast Shop, Leader, Le Biscuit, Marisa, Renner e Riachuelo que possuem acordo com o Sindicato dos Comerciários estarão fechadas.

Shopping Bela Vista - Funcionará em horário especial. Lojas e quiosques associados ao Sindicato dos Comerciários, Alimentação, áreas de lazer, salões de beleza, barbearias e farmácias funcionarão normalmente das 9h às 22h. Já o supermercado G.Barbosa e as lojas Âncoras (C&A, Leader, Renner, Marisa, Le Biscuit, Centauro, Riachuelo, Studio Z, Casas Bahia, Ricardo Eletro, Lojas Guaibim, Magazine Luiza e Lojas Americanas), bem como as lojas Zizane e Vila Lara estarão fechadas. As salas de cinemas do complexo Cinépolis, SAC e a academia Alpha funcionarão em horários independentes e poderão ser consultados nos respectivos sites.

Shopping Itaigara - Funcionará em horário normal, das 9h às 21h. Os bancos estarão operando das 10h às 16h e o Bompreço estará fechado.

Outlet Premium Salvador - As lojas estarão fechadas. A praça de alimentação e o SAC funcionarão em horário especial, das 10h às 18h. O shopping retoma o funcionamento normal na terça, das 9h as 21h.

Mercado do Rio Vermelho - Os boxes estarão abertos das 7h às 19h. Já a praça de alimentação funciona das 7h às 21h.

| Supermercados |

Mercantil Rodrigues - Estará fechado devido ao acordo com o Sindicato dos Comerciários

GBarbosa - Estará fechado devido ao acordo com o Sindicato dos Comerciários

Perini - Graça, Barra, Pituba e Vasco – das 6h30 às 21h; Café Perini Costa Azul - das 7h às 22h; Nos Shoppings Barra, da Bahia, Paralela e Salvador, as lojas seguirão horário dos respectivos centros de compras.

| Telefones úteis |

Samu - 192

Corpo de Bombeiros - 193

Polícia Militar - 190

Polícia Civil - 197

Defesa Civil - 199

Hemoba - (71) 3116-5664

Coelba - 0800-0710800

Embasa - 0800-555195

Transalvador - 156

Centro Antiveneno da Bahia - (71) 3387-4343

Sucom (denúncias de poluição sonora) - (71) 2201-6900

| Hospitais |

Roberto Santos - (71) 3117-7500

Geral do Estado - (HGE) 3356-2299

Ernesto Simões - (71) 3117-1661 | 3117-1668

São Jorge - (71) 3316- 8600

Geral de Itaparica - (71) 3631-1224

Manoel Vitorino (obstetrícia) - (71) 3117-1410 | 3117-1417

