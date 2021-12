Confira o que abre e o que fecha durante o jogo do Brasil nesta sexta

Nesta sexta-feira, 6, ocorre o jogo da Seleção Brasileira contra a Bélgica pelas quartas de final da Copa da Rússia 2018. Devido à disputa, que será realizada às 15h, alguns estabelecimentos comerciais e serviços públicos de Salvador terão o seu horário de funcionamento alterado. Confira abaixo:

| Lazer |

Zoológico - Funciona das 8:30h às 13h.

Mercado Modelo - Funciona de 9h às 14h.

Museu de Arte Moderna (MAM) - Estará fechado.

Museu de Arte da Bahia (MAB) - Não funciona.

Museu da Misericórdia - Funciona apenas de 8h às 14h.

| Shoppings |

Shopping Piedade - O Shopping funcionará apenas das 9h às 14h30.

Shopping Itaigara - Vai funcionar das 9h às 14h30 e volta às atividades 15 minutos após o término do jogo, seguindo com o funcionamento normal até às 21h.

Shopping Cajazeiras - As lojas estarão fechadas das 14h30 até as 17h30. Praça de alimentação funcionará das 10h às 21h. Cinema terá sessões normais.

Pituba Parque Center - Estabelecimento fecha às 14h30 e reabre às 19h.

Shopping Paseo - Lojas, serviços e alimentação funcionam das 9h às 14h30 e retomam das 17h30 às 21h. O Cinema funciona normalmente.

Outlet Premium - Lojas e praça de alimentação funcionando das 9h às 14h, com reabertura, após o jogo, de modo facultativo, das 16h às 21h.

Shopping da Bahia - Lojas e lazer fecham às 14:30 e abrem novamente meia hora após o fim da partida. Na praça de alimentação o funcionamento é facultativo.

Salvador Shopping - Lojas e quiosques funcionam de 9h às 14h30, com reabertura 30 minutos após o término da partida e encerramento às 22h. O Bompreço funciona normalmente de 7h às 22h. Espaços de alimentação e Lazer que transmitirão o jogo abrem de 11h às 22h. Os demais terão funcionamento opcional durante a partida.

Shopping Salvador Norte - Lojas e quiosques fecham às 14:30 e reabrem 30 minutos após o jogo. Espaços de lazer funcionam de modo facultativo das 9h às 22h, assim como a praça de alimentação que abre das 11h às 22h também de modo opcional durante o horário da partida. Clínica Clivale funciona das 6h30 às 14h30 e o Hiper Bompreço de 8h às 22h.

Shopping Center Lapa - O expediente será apenas das 09h até às 14h30.

Shopping Barra - Lojas abrem às 9h, e tem funcionamento facultativo entre 14h30 e 17h30, com fechamento às 22h. A praça de alimentação funciona das 9h às 22h. O Barra Gourmet tem horário estendido a partir das 11h e o cinema abre normalmente.

Shopping Bela Vista - Das 14h30 às 17h30, as lojas, praça de alimentação e o supermercado G. Barbosa terão horário de funcionamento facultativo. O funcionamento normal se dará após 30 minutos do término oficial. O SAC, academia Alpha Fitness e as salas de cinemas funcionarão em horários independentes.

Shopping Paralela - Lojas, áreas de alimentação e lazer fecharão 30 minutos antes da partida e retomará as atividades 30 minutos após o fim do jogo. Alguns estabelecimentos de alimentação vão transmitir o jogo.

| Supermercados |

Assaí - Unidades irão fechar 15 minutos antes do jogo e abrem novamente 15 minutos após. O horário é válido para todas as lojas.

Extra - As lojas que não são 24h, abrirão uma hora mais cedo às 06h. Todas as lojas fecharão 15 minutos antes do início das partidas, e abrirão novamente assim que elas acabarem.

Bompreço, Hiper Bompreço e Walmart - Têm expediente normal. Horário de funcionamento é das 7h até as 22h.

Sam´s Club - Expediente normal. Horário de funcionamento é das 8h até às 21h.

Maxxi Atacado - Horário de funcionamento normal das 7h às 22h.

TodoDia - Abrem às 7h e fecham às 20h.

Mercantil Rodrigues - Fecha 15 minutos antes do jogo e reabre logo após a partida.

Ferreira Costa - Funciona das 8h às 14h30 e reabre das 17h30 às 21h.

G Barbosa - Fecha 15 minutos antes do jogo e reabre logo após a partida.

Perini - Haverá uma pausa no funcionamento apenas 15 minutos antes da partida de futebol, retomando normalmente 15 minutos depois. As unidades localizadas nos shopping centers funcionam de acordo com os horários de cada estabelecimento.

Mercado do Rio Vermelho - Abre normalmente das 07h às 19h, porém, os boxes funcionarão de modo facultativo no horário do jogo.

| Serviços |

Ferry-Boat - Segue funcionando normalmente das 5h às 23h30 com saídas de hora em hora.

SIMM - Postos abrem a partir das 06h30 para a distribuição das senhas e seguem funcionando de 08h às 13h.

SineBahia - Funciona das 07h às 13h.

SAC - Os postos localizados nos bairros da Paralela, Liberdade, Bela Vista, Barra, Simões Filho e Camaçari funcionam de 08h às 14h. Já as unidades de Lauro de Freitas, Cajazeiras, Pau da Lima, Periperi, Pernambués, Comércio e Candeias abrem das 07h ás 13h.

Hemoba - Funciona das 07h às 12h.

Salvador Card - Postos funcionam normalmente, porém, fecham 30 minutos antes do início do jogo e reabrem 30 minutos após o término.

Correios - Agências funcionarão de 9h às 14h.

Bancos - O atendimento das agências bancárias será das 9h00 às 13h00.

