Confira o que abre e fecha no feriado de São João em Salvador

Neste domingo, 24, é celebrada a festa de São João. Com o feriado, serão alterados os horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais de Salvador. Confira quais locais funcionarão em horário especial:

| Lazer |

Zoológico - No domingo, funciona em horário normal, das 8h30 às 17h.

Mercado Modelo - No domingo estará fechado.

Museu de Arte Moderna (MAM) - Estará fechado até domingo.

Museu de Arte da Bahia (MAB) - Não funcionará até domingo.

Museu da Misericórdia - Estará em recesso de São João.

| Shoppings |

Shopping Barra - No domingo, as lojas estarão fechadas. O setor alimentício funcionará das 12h às 21h.

Shopping da Bahia - No domingo, as lojas ficarão fechadas e os setores de alimentação e lazer funcionarão das 12h às 21h.

Shopping Bela Vista - Já no domingo, as lojas estarão fechadas. A praça de alimentação funcionará das 12h às 21h.

Confira os horários de funcionamento dos estabelecimentos

Shopping Cajazeiras - Já no domingo, 24, as lojas estarão fechadas e a praça de alimentação, o cinema e o play kids funcionam a partir das 12h.

Shopping Center Lapa - No domingo, o estabelecimento estará fechado.

Shopping Itaigara - No domingo, estará fechado.

Salvador Shopping - No domingo, as lojas e quiosques fecham. O Bompreço funcionará das 8h às 18h, a praça de alimentação das 12h às 18h e os setores de lazer das 12h às 21h.

Salvador Norte Shopping - No domingo, as lojas e quiosques estarão fechados. O Bompreço funcionará das 8h às 21h, o setor de alimentação funcionará em ponto facultativo das 12h às 18h e os setores de lazer das 12h às 21h.

​Shopping Paralela - Já no domingo, as lojas estarão fechadas e os setores de alimentação e lazer terão funcionamento das 12h às 21h. Os quiosques terão ponto facultativo. Kart e Boliche seguirão as programações normais, assim como o cinema.

Shopping Paseo - No domingo, os setores de loja e serviços estarão fechados e a praça de alimentação abrirá, às 12h, em ponto facultativo.

Shopping Piedade - No domingo, o estabelecimento estará fechado.

Boulevard Shopping Feira de Santana - No domingo estará fechado.

Boulevard Shopping Camaçari - No domingo, as lojas estarão fechadas, a praça de alimentação e lazer das 12h às 20h. O cinema funcionará conforme programação.

|Supermercados|

Ferreira Costa - No domingo, estará fechado.

GBarbosa - No domingo, a unidade do Iguatemi funcionará das 7h às 18h.

A unidade do Costa Azul funcionará das 7h às 18h, no domingo.

A unidade do shopping Bela Vista funcionará das 12h às 21h, no domingo.

As unidades de San Martin, Cabula e Pau da Lima funcionarão no domingo, das 8h às 16h.

Em Brotas, o GBarbosa vai funcionar das 8h às 14h, no domingo.

A unidade de Lauro de Freitas terá funcionamento das 7h às 18h, no domingo.

A unidade de Guarajuba vai funcionar das 8h às 16h, no domingo.

Os supermercados também funcionarão em horários especiais

Casas Bahia - Funcionará normalmente.

Mercado do Rio Vermelho (Ceasinha) - O local não funcionará no domingo.

Mercantil - As unidades da Calçada, Ogunjá, Pirajá e Lauro de Freitas funcionarão no domingo, das 7h às 14h.

Walmart e Bompreço - Funcionarão no domingo, das 7h às 21h.

Hiper Bompreço - No domingo, a unidade funcionará das 7h às 20h.

Sam's Club - O funcionamento no domingo ocorrerá das 8h às 19h.

TodoDia - Estabelecimento estará aberto no domingo, das 7h às 18h.

Maxxi Atacado - Funcionará no domingo, das 8h às 14h.

|Serviços|

SAC - Os SACs dos shoppings Salvador, Paralela, Barra e Bela vista funcionarão no sábado, das 9h às 13h. As unidades do interior estarão fechadas.

Salvador Card - No sábado, 23, a unidade Lapa funciona das 7h às 15h, no sistema de autoatendimento. O posto Comércio não abre. Já os postos das estações Mussurunga, Pirajá e Acesso Norte estarão abertos no sábado e domingo, das 6h às 18h.

SIMM - Não funciona no sábado e no domingo. Retorna em horário normal na segunda-feira, 25.

Bancos - As agências bancárias não têm atendimento no fim de semana.

